Incendio en Uribarri evacúa a 47 personas y deja heridos en Bilbao

Un incendio en un inmueble de Uribarri, Bilbao, desalojó a casi 50 personas la madrugada del viernes. El incidente dejó 22 hospitalizados y varios heridos por humo.

Un grave incendio registrado en el portal 7 de la calle Monte Izaro en el barrio de Uribarri, Bilbao, obligó a desalojar a casi 50 personas durante la madrugada del viernes. El incidente, que comenzó a las 00.22 horas en un inmueble de siete alturas, provocó la hospitalización de 22 víctimas y el tratamiento médico de efectivos de emergencias.

Detalles del Incidente en Monte Izaro

El edificio ubicado en el número 7 de la calle Monte Izaro fue el escenario del siniestro que movilizado a todos los servicios de emergencia disponibles en la zona de Uribarri. Las primeras llamadas al 112 se registraron a las 00.22 horas del viernes, iniciando una operacion que se prolongó hasta las 5.00 horas, momento en que los efectivos comenzaron a retirarse tras garantizar la seguridad del perímetro.

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En el lugar actuaron conjuntamente los Bomberos, la policia local y la policia foral vasca (Ertzaintza), asi como ambulancias de Osakidetza. La gravedad de la situacion se debio a la densidad del humo que se extendio por el edificio, dificultando la evacuacion y la respiracion de los residentes y los propios bomberos.

Victimas y Traslados Hospitalarios

Un total de 47 personas fueron atendidas por las unidades sanitarias, de las cuales 22 requirieron ingreso hospitalario. Los traslados se distribuyeron entre cuatro centros de salud diferentes para atender la afluencia masiva de personas afectadas por la inhalacion de humo y posibles quemaduras.

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El Hospital Cruces en Barakaldo recibió a ocho de los ingresados, y segun informa EiTB, uno de estos vecinos se encuentra en estado muy grave. Adicionalmente, otros pacientes fueron enviados al Hospital de Basurto en Bilbao, al Hospital San Eloy en Barakaldo y al centro de salud de Usansolo.

Los efectivos de seguridad y rescate también sufrieron las consecuencias del incendio. Dos agentes de la Ertzaintza fueron atendidos por una ambulancia debido a la inhalación de humo, aunque finalmente dieron de alta. Un bombero, por su parte, fue trasladado a su mutua para recibir atención médica especializada.

Consecuencias para la Comunidad

El desalojo masivo afectó a la totalidad de los vecinos del edificio de siete plantas en Uribarri. La operacion de emergencia, que se extendió por más de cuatro horas, dejó a decenas de personas sin techo durante la madrugada y obligó a cerrar la calle Monte Izaro para garantizar la seguridad pública.

Aunque la mayoría de los heridos han sido dados de alta o se encuentran estables, la gravedad de uno de los vecinos en el Hospital Cruces mantiene la tensión sobre la situación. Las autoridades locales y forales han mantenido el control del escenario hasta las 5.00 horas, asegurando que no haya riesgo de propagación a edificios colindantes.