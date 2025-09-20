Incendio en San Sebastián: Un hombre fallece y varios vecinos son realojados

Un incendio en una vivienda de San Sebastián se salda con una víctima mortal y varios heridos por inhalación de humo. El suceso revive la preocupación tras otro incendio reciente en la ciudad. Vecinos son realojados tras el siniestro.

Un hombre de 68 años ha perdido la vida en un trágico incendio que se desató en una vivienda del barrio de Bidebieta , en San Sebastián , según ha confirmado el Departamento vasco de Seguridad . Además de la lamentable pérdida, el suceso dejó otras dos personas con necesidad de atención médica, quienes fueron trasladadas a un centro sanitario debido a la inhalación de humo.

El incendio se declaró poco después de las 4:00 horas de la madrugada en una residencia ubicada en el Paseo Julio Urkijo, en el corazón del barrio de Bidebieta, en la capital donostiarra. Los bomberos de San Sebastián respondieron con prontitud al llamado de emergencia y lograron extinguir las llamas alrededor de las 6:00 horas de la mañana. El cuerpo del hombre fallecido fue enviado al Instituto de Patología Forense para la realización de la autopsia, tal como se ha comunicado desde el Departamento de Seguridad, buscando determinar las causas exactas del deceso y las circunstancias en las que se produjo el incendio. \Este lamentable evento recuerda otro suceso, un incendio que generó gran preocupación y que tuvo lugar en febrero de este mismo año, también en San Sebastián, concretamente en un piso ubicado en el centro de la ciudad. Las llamas, que generaron una intensa humareda visible a gran distancia, afectaron a una vivienda situada en el último piso de un edificio en la calle San Marcial. En aquel momento, el edificio se encontraba desocupado y se estaban realizando tareas de limpieza, ya que en su interior se acumulaban diversos enseres, descritos como 'fundamentalmente basura' por uno de los trabajadores involucrados en la limpieza. Ante la alarma, los efectivos policiales se desplegaron rápidamente en el lugar de los hechos. Se estableció un perímetro de seguridad alrededor del inmueble afectado para permitir a los bomberos trabajar con seguridad y mantener a distancia a los numerosos curiosos que se acercaron al sitio. Asimismo, la Guardia Civil se vio obligada a cortar el tráfico en la calle Etxaide, que es perpendicular a la calle San Marcial, donde se originó el incendio. En este contexto, el Servicio Municipal de Urgencias Sociales del Ayuntamiento de San Sebastián intervino activamente, coordinando el realojo de los vecinos del edificio afectado en un hotel del centro de la ciudad. \Tras el incendio, un total de 17 personas se vieron obligadas a ser realojadas en un hotel. El concejal de Seguridad, Martin Ibabe, y la edil de Acción Social, María Jesús Idoeta, informaron que a las siete y media de la tarde ya se había gestionado la reserva de un hotel para los afectados. Según Idoeta, fueron realojadas '10 familias, inicialmente por tres días', dado que es el tiempo estimado para que puedan establecer contacto con sus compañías de seguros y realizar los trámites necesarios. La edil de Acción Social añadió que mantuvieron una comunicación constante con las personas afectadas y celebraron una reunión para proporcionarles información relevante, identificar las necesidades específicas de cada familia, a través del Departamento de Servicios Sociales, y compartir los informes de los bomberos y de arquitectura relacionados con el incidente. Se sigue de cerca la evolución de las investigaciones y se brindará apoyo a las familias afectadas





A3Noticias / 🏆 6. in ES Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Incendio San Sebastián Bidebieta Fallecido Bomberos Realojo Humo Seguridad

España Últimas Noticias, España Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

'On Falling', revelación en San Sebastián: un rayo de luz en la distopía proletariaLa película de la portuguesa Laura Carreira, ambientada en Escocia, capta la realidad de la clase trabajadora con un gran instinto para el detalle. Más información: 'Eddington': Ari Aster se mide con los grandes de Hollywood en un neowéstern macabro sobre el desquicie de EE.UU.

Leer más »

Se abren las apuestas en la 73 edición del Festival de Cine de San SebastiánCuatro películas españolas compiten por la Concha de Oro y otra media docena de títulos engalana la Sección Oficial

Leer más »

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del viernes 19 de septiembreHoy, viernes 19 de septiembre de 2025, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Jenaro, San Eustoquio, Santa Pomposa, San Arnulfo, San Ciríaco y San...

Leer más »

RTVE refuerza su compromiso con la igualdad en el Festival de San SebastiánEl

Leer más »

El Festival de San Sebastián 2025, en directo en RTVE Play: galas, presentaciones, vídeos y palmarésDel 19 al 29 de septiembre, sigue en directo galas, programas especiales, ruedas de prensa y entrevistas del festival. Vive el mejor cine en RTVE Play.

Leer más »

El Festival de San Sebastián: Glamour y Protesta Unen Fuerzas en Apoyo a PalestinaEl Festival de Cine de San Sebastián se convirtió en un escenario de protesta y solidaridad, con manifestaciones en apoyo a Palestina y condena a las acciones israelíes. El evento combinó el brillo del cine con un fuerte mensaje político y social.

Leer más »