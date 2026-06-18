Incendio en nave de trasteros de Villaverde moviliza a quince dotaciones de bomberos y genera gran columna de humo negro

Un incendio nocturno en una nave de San Mamés, Villaverde, activó a quince dotaciones de bomberos, provocó el colapso parcial de la cubierta y una densa columna de humo visible en toda la ciudad, sin ocasionar heridos pero con importantes riesgos estructurales.

Un intenso incendio se desató en la madrugada del jueves alrededor de las seis en una nave de trasteros ubicada en la calle San Mamés, en el distrito de Villaverde , Madrid .

La emergencia movilizó a quince dotaciones de bomberos, que acudieron al lugar para intentar controlar las llamas y evitar su propagación a edificios colindantes. A pesar de la magnitud del fuego, no se reportaron heridos entre los residentes o el personal de emergencia.

Sin embargo, el incendio generó una enorme columna de humo negro que se alzó sobre la capital, siendo visible desde varios puntos de la ciudad y provocando una fuerte alarma entre los vecinos. Según la información difundida por la cuenta oficial de 'X' del cuerpo de bomberos, una parte de la cubierta del edificio colapsó bajo la presión del fuego, lo que complicó aún más las labores de extinción.

El jefe de guardia de los Bomberos de Madrid, Alberto Rodríguez Carpio, informó que el incendio se había extendido rápidamente por el interior de la nave, afectando una gran carga combustible acumulada en el espacio.

"Aparentemente el fuego se ha propagado por todo el edificio y la situación es muy delicada", precisó Rodríguez Carpio, añadiendo que las labores de extinción podrían prolongarse durante varias horas e incluso prolongarse hasta el día siguiente. En la rueda de prensa que siguió a la reunión de la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, describió el siniestro como un episodio de "larga duración" y subrayó que, aunque el incendio estaba perimetrado y bajo control, aún no se había extinguido por completo.

Por precaución, se ordenó el desalojo de una gasolinera situada en las inmediaciones y se estableció un amplio cordón de seguridad, con unidades del Samur y Protección Civil patrullando la zona para evitar accidentes y proteger a la población. Para apoyar las operaciones, la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía Municipal desplegó varios drones que proporcionaron a los bomberos una visión aérea del desarrollo del incendio, facilitando la planificación de las tácticas de ataque y la evaluación del riesgo estructural.

Los técnicos aún deben determinar el grado de deterioro de la nave, ya que la carga de fuego fue extremadamente alta y los daños estructurales podrían ser significativos. La autoridad municipal mantendrá la zona bajo vigilancia y continuará con los trabajos de extinción y evaluación de los daños, mientras se informa a la población sobre posibles riesgos residuales.

Las autoridades aseguran que, una vez finalizada la fase de contención, se iniciará un proceso de inspección para valorar la viabilidad de la recuperación o demolición del edificio afectado





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