Incendio en Industria Farmacéutica de Mollet del Vallès: Heridos Leves y Activación del PLASEQCAT

Un incendio en una industria farmacéutica en Mollet del Vallès, Barcelona, dejó nueve heridos leves y obligó a la activación del plan de riesgos químicos PLASEQCAT. Los bomberos trabajan para controlar la situación y evaluar los riesgos.

Nueve personas sufrieron heridas leves a causa del incendio ocurrido en una industria farmacéutica ubicada en Mollet del Vallès, Barcelona. El siniestro, que ya ha sido controlado por los bomberos, obligó al cierre temporal de la autopista AP-7 durante la madrugada.

La activación del plan de riesgos químicos PLASEQCAT fue necesaria tras el inicio del fuego, que se originó pasadas las cuatro de la madrugada en un reactor de etinol y etanol dentro de la empresa Euromed, situada en la calle Rec de Dalt. Un total de 16 dotaciones de bomberos y personal del Grupo de Riesgos Tecnológicos (GRIT) se movilizaron al lugar, junto con efectivos de los Mossos d'Esquadra, sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y agentes de la policía local. Protección Civil ha confirmado que, por el momento, no hay riesgo de afectación fuera del recinto industrial, concentrándose el trabajo de los bomberos en la zona del reactor. Adicionalmente, se encuentran investigando el estado del alcantarillado para detectar posibles vertidos y evaluando la integridad del resto de las instalaciones. El cuerpo de emergencias ha asegurado que el incendio no afectó a las empresas vecinas.\Durante la madrugada, los Mossos d'Esquadra procedieron a cortar el tráfico en ambos sentidos de la autopista AP-7 debido a la proximidad del incendio. La vía ya ha sido reabierta a la circulación. Los bomberos se encuentran trabajando desde el exterior del edificio durante la mañana del sábado, debido al riesgo de colapso de la estructura que alberga el reactor incendiado. Fuentes del cuerpo de emergencias informaron a EFE que esta situación impide el acceso al interior de la edificación. A lo largo de la mañana, se han detectado tres conatos de incendio adicionales, dos de los cuales han sido sofocados desde el exterior. Además de las labores de extinción, los bomberos continúan inspeccionando el alcantarillado para descartar fugas de productos químicos. Los accesos al polígono industrial donde se ubica la empresa han sido reabiertos, según indicaron las mismas fuentes. Protección Civil activó el plan de riesgos químicos PLASEQCAT ante la gravedad del incidente. Sigue toda la información y la actualidad de última hora en antena3noticias.com\El fuego, que se originó en el reactor de la empresa Euromed, causó alarma y movilización de numerosos recursos. La rápida respuesta de los bomberos y la activación del protocolo de seguridad PLASEQCAT fueron cruciales para controlar la situación y proteger a la población. La investigación posterior se centra en determinar las causas exactas del incendio, evaluar los daños materiales y garantizar la seguridad de la zona. Se espera que los trabajos de inspección y análisis de la estructura continúen durante el día, mientras se monitorea constantemente la situación. La colaboración entre los diferentes cuerpos de emergencia, incluyendo bomberos, Mossos d'Esquadra, SEM y policía local, ha sido fundamental para gestionar la crisis y minimizar las consecuencias del siniestro. La reapertura de la autopista AP-7 y los accesos al polígono industrial son señales de una vuelta gradual a la normalidad, aunque la situación aún requiere vigilancia y seguimiento





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