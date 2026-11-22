Un incendio en Manresa dejó 12 heridos y obligó a evacuar a 40 vecinos. El Bombers movilizo seis dotaciones tras la alerta a las 14:23.

Un incendio de gran magnitud ha afectado a un edificio en Manresa, generando una respuesta masiva de los servicios de emergencia y dejando un balance de 12 personas heridas y la evacuación preventiva de aproximadamente 40 residentes. La situación crítica obligó a las autoridades a activar protocolos de emergencia inmediatos para garantizar la seguridad de los habitantes del inmueble afectado por las llamas.

Movilidad de Equipos Bomberos y Atención Médica

El incidente comenzó a cobrar relevancia oficial sobre las 14:23, momento en el cual el cuerpo Bombers de la Generalitat recibió la primera notificación del suceso. Inmediatamente después de recibir el aviso, se procedió a la movilización urgente de seis dotaciones hacia el edificio, el cual está ubicado en la calle Viladordis, en la ciudad de Manresa, para contener el fuego y rescatar a las personas atrapadas.

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La gravedad de las lesiones requería una atención médica especializada y diferenciada según la intensidad de cada caso. Como consecuencia del fuego, el herido en estado grave fue trasladado directamente al Hospital Althaia de Manresa, centro que también recibió a los otros seis heridos clasificados en estado menos grave, asegurando así la estabilización de los pacientes más vulnerables.

Clasificación de Heridos y Alerta Procedimental

Por otro lado, el Sistema d'Emergències Mèdicas desempeñó un papel clave en la logística sanitaria, movilizando un total de diez ambulancias para dar soporte a la operación de rescate y evacuación. Este despliegue masivo de recursos permitió cubrir la demanda asistencial derivada de la exposición al humo y las quemaduras sufridas por los vecinos.

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La gestión de los casos menos críticos se resolvió en otras instalaciones para descongestionar el hospital principal. Los cinco afectados de carácter leve fueron atendidos y derivados al CUAP de Manresa, facilitando una atención rápida para lesiones superficiales o problemas respiratorios menores provocados por la inhalación de humo.

Activación del Procicat y Repercusiones

Paralelamente a la gestión sanitaria, Protección Civil tomó medidas preventivas para coordinar la respuesta global ante la emergencia. La entidad informó oficialmente de que había activado la prealerta del Procicat, el sistema de coordinación de recursos de Cataluña, para gestionar adecuadamente los recursos y mantener la seguridad en la zona perimetral.

La evacuación de los 40 vecinos del edificio situó en la calle a numerosas personas que debieron abandonar sus hogares de manera abrupta. La situación forzó a la convivencia temporal de los damnificados y puso a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones locales ante una crisis doméstica de tales proporciones en el entorno urbano de Manresa.

El incendio en la calle Viladordis representa un incidente significativo que ha requerido la convergencia de múltiples fuerzas de seguridad y sanitarias. La coordinación entre el Bombers, el Sistema d'Emergències Mèdicas y Protección Civil fue fundamental para evitar un balance de víctimas más elevado y para garantizar la seguridad de la población afectada por las llamas.

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La atención continua a los 12 heridos y la supervisión de la prealerta del Procicat son los elementos centrales en la evolución actual de la situación. Los responsables de la emergencia mantienen el monitoreo estricto del estado de salud de los evacuados y heridos mientras se establecen los protocolos finales para el retorno a la normalidad del edificio y sus residentes.