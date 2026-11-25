Una explosión de camión cisterna en el distrito de Imbaba, Giza, mató a 30 personas y dejó 15 heridos. Detalles sobre el accidente y la respuesta de emergencia.

Al menos 30 personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas como consecuencia directa de un devastador incendio ocurrido este miércoles, 21 de mayo, en la gobernación egipcia de Giza. El incidente involucró a un camión cisterna que transportaba productos derivados del petróleo y estalló en el túnel 10, ubicado en el distrito de Warraq, perteneciente al municipio de Imbaba, cerca de la carretera de circunvalación de El Cairo.

Detalles del Accidente Y Respuesta Inmediata

El Ministerio de Salud y Población de Egipto confirmó los números de víctimas fatales y lesionadas, destacando la magnitud del desastre. Para atender la emergencia, se desplegó un total de 39 ambulancias hacia la zona del siniestro. Los 15 heridos fueron trasladados de urgencia a tres hospitales diferentes para recibir tratamiento médico especializado ante las graves quemaduras y trauma.

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Causa De La Explosión Y Video De Los Hechos

El Ministerio de Petróleo de Egipto informó que el camión cisterna, operado por una empresa privada, salió de la carretera y chocó antes de explotar. Un video publicado por el medio de noticias Al Arabiya Egypt mostró un gran incendio envolviendo vehículos en la carretera cerca de El Cairo, mientras densas columnas de humo negro se elevaban sobre la zona.

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Apoyo De ONGs Y Monitoreo Continuo

La Media Luna Roja Egipcia dijo que también envió equipos de respuesta a emergencias al lugar y al hospital para apoyar a la Defensa Civil, los equipos de ambulancias y otras autoridades que respondieron al incendio. Esta colaboración institucional fue vital para contener el fuego y asistir a los afectados en el punto de atención.

Consecuencias Y Estado Actual De La Investigación

El Ministerio de Salud describió la cifra de muertos como preliminar y dijo que las autoridades continuaban monitoreando el incidente y brindando atención médica a los heridos. Se trata de una noticia en desarrollo que se actualizará a medida que se conozcan más detalles sobre las causas exactas y el número final de víctimas.