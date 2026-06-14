Incendio en Almería desaloja una decena de viviendas y rescatan a una mujer en la costa; Cataluña registra treintena de tiroteos y mayores de 55 años acaparan el ahorro familiar

Un incendio forestal en Almería provoca desalojos y cortes de carreteras, mientras un helicóptero rescata a una mujer en la playa. En Cataluña se disparan los tiroteos y un estudio muestra que los mayores de 55 años controlan la mayor parte del ahorro de los hogares.

Un incendio forestal de grandes proporciones azota la provincia de Almería , donde una decena de viviendas permanecen desalojadas mientras los equipos de emergencia trabajan sin descanso para evitar que las llamas alcancen las casas.

El fuego ha cruzado los límites municipales y se suma a la oleada de incendios que están afectando a varias comunidades autónomas en estas semanas. Las condiciones meteorológicas, marcadas por fuertes vientos y elevadas temperaturas, complican enormemente las tareas de extinción y han llevado a restringir el tráfico en varias carreteras de la zona. En el operativo participan brigadas terrestres, motobombas, maquinaria pesada y medios aéreos.

Asimismo, el Ministerio para la Transición Ecológica ha colaborado con aviones anfibios y un helicóptero para reforzar las labores coordinadas por las autoridades autonómicas. El objetivo principal ahora mismo es estabilizar el perímetro del incendio y minimizar sus consecuencias tanto para la población como para el entorno natural.

Mientras tanto, en la costa almeriense, una mujer ha sido rescatada por un helicóptero de Salvamento Marítimo en estado crítico tras quedar atrapada en una playa debido a la fuerza de las corrientes y a las adversas condiciones meteorológicas. Este suceso ha puesto de manifiesto los riesgos que también presentan las zonas litorales en época de altas temperaturas y mar alterado.

Por otro lado, en Cataluña se han registrado una treintena de tiroteos en lo que va de año, un dato que las autoridades califican de preocupante. Un portavoz policial ha señalado que algunos de estos incidentes presentan "un nivel de profesionalidad y ejecución difícil de ver", lo que sugiere una posible escalation en la violencia armada.

Finalmente, un estudio reciente revela que los mayores de 55 años concentran el 68% del ahorro anual de los hogares en España, un porcentaje que evidencia la importancia de este segmento poblacional en la economía doméstica y que abre el debate sobre las pensiones y la sostenibilidad del sistema de protección social a largo plazo





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