Incendio destruye casi totalmente el Museo Nacional de Brasil

Un voraz incendio arrasó el Museo Nacional de Brasil, patrimonio histórico fundado en 1818, causando la pérdida de unos 20 millones de piezas de valor cultural. La tragedia, atribuida a un fallo eléctrico y a la falta de mantenimiento, ha desencadenado un esfuerzo de recuperación que incluye donaciones internacionales y una reapertura parcial en 2025.

El incendio en el Museo Nacional de Brasil, histórico edificio ubicado en el Parque de Boa Vista, acabó casi por completo con la colección de obras históricas que entonces albergaba este espacio.

Creada por el rey Juan VI en 1818 cuando Brasil todavía era una colonia de Portugal, la institución contaba con una de las colecciones más longevas del mundo entero. Las llamas se llevaron por delante la mayor parte de unos 20 millones de artículos de valor histórico y cultural. Tal vez se salvó un 10% de los objetos, señaló la entonces subdirectora del museo, Cristiana Serejo.

El incendio comenzó por un fallo eléctrico, pero terminó descontrolándose cuando los bomberos descubrieron que las dispon..





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