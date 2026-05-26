Inauguran el nuevo hotel de Hines y se acelera la transformación urbana de Can Rigal

Hines abre su hotel en la periferia de Barcelona dentro del plan director del futuro campus del Clínic, mientras la Generalitat acelera la tramitación del proyecto que incluye viviendas, oficinas y zonas verdes en Can Rigal.

Hines ha inaugurado su nuevo hotel justo a las afueras de Barcelona , un proyecto que forma parte de la ambiciosa reurbanización del barrio de Can Rigal y que se integra al futuro campus del Hospital Clínic en la Diagonal.

El Govern ha declarado de interés general este nuevo plan director, lo que reducirá notablemente los plazos de tramitación que, hasta ahora, han acumulado más de tres décadas de retrasos. Con la inclusión del desenvolvimiento del campus dentro del mismo documento urbanístico, la batería de permisos necesarios para la edificación se acelera, y la zona parece estar a punto de entrar en una fase decisiva que transformará el tejido urbano y económico de la zona metropolitana.

La apertura del hotel, que cuenta con más de 300 habitaciones y una completa oferta de servicios de restauración y conferencias, es solo el primero de varios edificios que se esperan construir en los próximos años, entre los que destacan viviendas asequibles, oficinas, locales comerciales y equipamientos públicos que completarán un nuevo polo de desarrollo mixto. Rafael Angulo, fundador y presidente de la promotora Metropolitan, ha manifestado su entusiasmo por el proyecto, subrayando la experiencia de la empresa en la creación de cooperativas de vivienda y pisos de precio asequible.

Desde 2025, Metropolitan, junto a un socio, ha adquirido alrededor de 72.000 metros cuadrados de los 156.000 metros totales del recinto de Can Rigal por una inversión de 19 millones de euros, y ha continuado comprando parcelas a pequeños propietarios, convirtiéndose en el principal tenedor privado de la zona. El objetivo de Angulo es levantar hasta 40.000 metros cuadrados de superficie edificable, aunque el Ayuntamiento de L'Hospitalet ha impuesto condiciones para asegurar un crecimiento equilibrado: reducir el número de viviendas, añadir zonas verdes, crear locales comerciales, oficinas y servicios, y reubicar la subestación eléctrica existente.

Ante estas exigencias, Metropolitan ha contratado a la consultora 3Capital para supervisar la reparcelación y el urbanismo de los terrenos, con un equipo mixto liderado por Angulo y el CEO de 3Capital, que también aportará apoyo en la definición del plan de negocio de los activos terciarios. La Generalitat está prevista que, en el transcurso del verano, apruebe el avance del plan director que fijará la edificabilidad y el reparto de usos en Can Rigal, convirtiendo el área en un nodo sanitario, económico y de innovación de primer nivel.

La transformación urbana que se avecina, impulsada por la proximidad a L'Hospitalet, Esplugues y la capital catalana, tiene sus raíces en los años noventa, cuando se instalaron los complejos deportivos de L'Hospitalet Nord y el hotel Torre Melina Gran Meliá, y se reforzó en 2004 con la puesta en marcha de las tres líneas del Trambaix, que ahora esperan la conexión con la red del Besòs a través del tramo central de la Diagonal.

Este proyecto se inserta en el marco más amplio de la política catalana de fomento de la vivienda protegida (VPO), que busca recuperar edificios, locales comerciales y oficinas para destinarlos a uso residencial, y se acompaña de medidas gubernamentales para facilitar la jubilación flexible, combinando pensiones con la reincorporación al trabajo





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