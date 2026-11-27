La 73ª edición de los Premios Ondas reunió a Pablo Alborán, Javier Cámara y Carlos Alsina en Barcelona. El almuerzo previo destacó por la entrevista entre Iñaki López y Andrea Ropero.

La vigésimo tercera edición de los Premios Ondas ha convocado a las principales figuras de la radio, la televisión y la música en Barcelona para celebrar uno de los eventos culturales más relevantes del año en España. La gala, que se celebrará esta noche en el Gran Teatre del Liceu a partir de las 20:00 horas, viene precedida de un almuerzo de confraternización donde los galardonados han compartido momentos distendidos.

Intercambio de roles entre Iñaki López y Andrea Ropero

Una de las escenas más destacadas del almuerzo ha sido la protagonizada por el presentador Iñaki López y su esposa, la periodista Andrea Ropero. Ambos han intercambiado sus papeles habituales frente a las cámaras para laSexta, generando un momento de entretenimiento inesperado. Iñaki López ha entrevistado a su mujer para el programa, invirtiendo los roles tradicionales de la pareja mediática.

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Andrea Ropero acudió a la Ciudad Condal tras recibir una mención especial del jurado. Este reconocimiento honra su labor periodística al acompañar a Maricarmen durante su caso de desahucio. El trabajo realizado por la periodista pone el foco en la empatía y el rigor en la cobertura de historias humanas complejas.

Reconocimientos a la trayectoria de Pablo Alborán y Javier Cámara

El cantante malagueño Pablo Alborán ha sido distinguido por su proyecto musical que ha llevado su arte al otro lado del Atlántico. Durante esta primera etapa americana, ha reunido a más de 100.000 espectadores. Además de recibir el galardón, Pablo Alborán tendrá un papel destacado en la gala al actuar en directo.

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Javier Cámara recogerá el premio a la mejor trayectoria artística. El actor madrileño ha sido reconocido por una carrera repleta de personajes memorables que lo han consolidado como uno de los intérpretes más queridos de España. Su trabajo en series de Movistar Plus+ ha sido especialmente valorado por el jurado.

Carlos Alsina y el impacto del periodismo conversacional

Carlos Alsina Álvarez, periodista de Onda Cero, recibirá el premio a la mejor trayectoria en el periodismo radiofónico. Alsina se ha distinguido por un estilo propio marcado por la ironía, la versatilidad y sus entrevistas. Estas características se han convertido en una de sus señas de identidad a lo largo de su carrera.

El jurado ha destacado la solidez intelectual y la capacidad para generar complicidad con el público. Su trabajo combina el humor con situaciones absurdas sin perder el rigor. Este reconocimiento premia su capacidad para mantener un alto nivel de calidad periodística en la radio española.

Honores especiales a Andrea Ropero y formatos innovadores

Además de la mención especial inicial, Andrea Ropero ha sido parte fundamental de la celebración junto a su marido. El dúo se ha convertido en un fenómeno del audio digital gracias a su particular sentido del humor. Sus conversaciones desenfadadas han conectado con una audiencia muy amplia.

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Otro de los formatos premiados ha sido el especial dedicado al eclipse solar. Este trabajo ha sido reconocido por su capacidad para informar y entretener a la audiencia en un evento astronómico de gran repercusión. El jurado ha valorado la iniciativa como un ejemplo de innovación en la cobertura de noticias.

Todos estos premiados y muchos otros nombres destacados de esta edición han compartido el encuentro en el Palacete Albéniz. La recepción ha servido como punto de encuentro antes de la ceremonia oficial. La noche promete ser una celebración de la excelencia en los medios de comunicación.

La gala de entrega de galardones marcará el cierre de esta jornada de confraternización. Los asistentes han podido disfrutar de un ambiente distendido antes de que enciendan los focos del Gran Teatre del Liceu. Este evento sigue siendo un referente en la industria de la radio y la televisión.