El presentador de laSexta, Iñaki López, denunció la agresión contra el candidato del PP en Hernani. Exigió seguridad y condenó la violencia política en el País Vasco.

El presentador de laSexta, Iñaki López, lanzó un rotundo alegato público tras la agresión sufrida por Jon Echeverría, el joven candidato de 22 años del Partido Popular en el País Vasco. El incidente tuvo lugar en Hernani, donde Echeverría fue atacado con petardos, huevos y piedras antes de un acto electoral programado.

Iñaki López denuncia violencia política en Hernani

Iñaki López afirmó directamente que los vascos ya experimentaron esa forma de intolerancia en el pasado y sufrieron sus consecuencias. El comunicador declaró textualmente que ya no se puede tolerar más este tipo de agresiones y que es hora de ponerles fin. Su declaración busca evitar un retorno a la violencia política que marcó los años más oscuros de la región.

Also read Echeverría tras el ataque sufrido en Hernani: 'No tenemos miedo y recorreremos toda Gipuzkoa'

El presentador de Más Vale Tarde recordó que durante los años de actividad de la banda terrorista ETA, la vida de los políticos era insostenible. Destacó que las ideologías que provocaron esos ataques ya deberían estar derrotadas por la historia. Señaló que lamentar el lanzamiento de piedras contra un candidato es un acto que atenta contra la libertad de expresión y el proceso democrático.

Jon Echeverría mantuvo un discurso de firmeza ante la agresión, rechazando la idea de dejarse intimidar. El joven político anunció su intención de seguir recorriendo Guipúzcoa, independientemente de las hostilidades o los ataques recibidos. Su mensaje fue claro: la calle pertenece a todos los españoles y no puede ser monopolizada por la violencia.

Advertisement

Echeverría exige seguridad a la Ertzaintza y EJGV

Jon Echeverría responsabilizó directamente a la policía vasca, la Ertzaintza, y al Gobierno Vasco (EJGV) de garantizar la seguridad de sus candidatos. La agresión en Hernani se produce en un contexto de polarización electoral que marca los primeros compases de la campaña para las elecciones generales del 29N. El incidente ocurrió poco después de que dos miembros de las Nuevas Generaciones fueran agredidos en Baracaldo durante una huelga general.

Echeverría afirmó explícitamente que sufren esta violencia por ser del Partido Popular en el País Vasco. Su declaración incluía una petición urgente de protección y una advertencia sobre la escalada de hostilidades. Consideró que estos actos son intentos de silenciar la opinión pública y la participación política en la región.

Iñaki López exige libertad para el Partido Popular

Iñaki López insistió en que el único castigo que debería recibir un partido político es no obtener representación en las elecciones. Criticó que el Partido Popular lleve 15 años sin sacar representación en la comunidad autónoma. El presentador afirmó que jamás se debería amedrentar, insultar ni apedrear a los candidatos de ningún partido, incluyendo al PP.

El comunicador vasco argumentó que ningún paisano suyo está dispuesto a volver a ocupar portadas de noticias por violencia política. Consideró que el escenario de muerte por intolerancia perteneció al pasado y que la sociedad no quiere revivirlo. Su intervención buscaba unificar el rechazo social hacia estas prácticas violentas.

Advertisement

Iñaki López concluyó su editorial dirigiéndose a su audiencia en euskera con un mensaje de paz y convivencia. El objetivo final es garantizar que todos los ciudadanos puedan participar en la democracia del 29N sin miedo. La campaña electoral se enfrenta así a estos retos de seguridad que afectan directamente a la normalidad del proceso electoral.