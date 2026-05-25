Inaem rechaza la reforma presentada por el Ministerio de Cultura y defiende su permanencia como Organismo Autónomo Reforzado

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) rechazó la reforma presentada en febrero de este año por el Ministerio de Cultura, que propone convertir al organismo en una Entidad Pública Empresarial (EPE). La propuesta, que ha sido criticada por los trabajadores y sindicatos, plantea la supresión de la intervención previa de Hacienda y la posibilidad de una mayor agilidad en contratación, coproducciones y acuerdos con terceros. La nueva fórmula, según el Ministerio de Cultura, abriría la puerta a una mayor autofinanciación mediante mecenazgo y permitiría al ministro aprobar la reforma sin necesidad de pasar por el Congreso.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ( Inaem ) rechazó la reforma presentada en febrero de este año por el Ministerio de Cultura, que propone convertir al organismo en una Entidad Pública Empresarial ( EPE ).

La propuesta, que ha sido criticada por los trabajadores y sindicatos, plantea la supresión de la intervención previa de Hacienda y la posibilidad de una mayor agilidad en contratación, coproducciones y acuerdos con terceros. La nueva fórmula, según el Ministerio de Cultura, abriría la puerta a una mayor autofinanciación mediante mecenazgo y permitiría al ministro aprobar la reforma sin necesidad de pasar por el Congreso.

La transformación a una EPE, según los trabajadores y sindicatos, supone una renuncia al derecho constitucional de acceso a la cultura y una progresiva sustitución del empleo público ganado por oposición y precarización de las condiciones laborales del personal técnico, artístico y administrativo





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