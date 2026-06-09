Imputado el director de ADM, productora vinculada a la Junta y a Canal Sur, por delitos sexuales y acoso laboral

El juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla investiga al CEO de ADM tras la denuncia de una reportera. La empresa, mayoritariamente pública, produce el programa estrella de Canal Sur y su presidente también dimitió del clúster audiovisual andaluz.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, director general de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A.

(ADM) y presidente del Clúster audiovisual de Andalucía, tras la denuncia interpuesta por una reportera de la empresa. Los delitos denunciados incluyen agresión sexual, acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing). ADM es una de las principales productoras audiovisuales de Andalucía, con una participación mayoritaria del 47,81% del Gobierno andaluz a través de Sandetel, y su principal cliente institucional es la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), para la que produce el programa bandera de Canal Sur.

La denunciante, que prefiere mantenerse en anonimato, presentó la querella el 26 de enero. El juez Francisco José de Córdoba, titular del recién creado juzgado, tomó declaración a la víctima como perjudicada el 25 de marzo y, tras escucharla, ordenó las primeras diligencias, citando a declarar como investigado a Fuentes por indicios delictivos. El magistrado citó también a dos testigos propuestos por la denunciante: una exdirectiva de ADM y una amiga a la que esta reveló la agresión.

Asimismo, ordenó un reconocimiento médico forense de la denunciante para evaluar su estado de salud psíquica y posibles secuelas. Fuentes, quien también presidía el Clúster audiovisual de Andalucés (LAND), proyecto estrella del consejero de Presidencia, anunció su renuncia a este cargo la misma semana en que debía comparecer ante el juez, sin mencionar el proceso judicial. Su declaración estaba inicialmente fijada para el 11 de mayo, pero se aplazó tras un cambio de abogado.

La denuncia adjunta siete declaraciones juradas de extrabajadores y extrabajadoras que corroboran la versión de la denunciante y describen episodios de acoso sexual y laboral en la empresa. Testigos consultedos por elDiario.es describen la dinámica de poder de Fuentes y su estrecha relación con altos cargos del Gobierno andaluz y de la RTVA. La dirección de la RTVA ha afirmado desconocer el contenido de la denuncia, limitándose a constatar que se trata de un procedimiento judicial entre particulares.

Este caso implica a la productora más vinculada a la televisión pública andaluza y a una de las sociedades con mayor inversión pública del sector audiovisual regional, poniendo el foco en las relaciones entre el poder político y las empresas culturales subvencionadas





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