Imputación de Zapatero en Plus Ultra: debate y críticas en España

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha generado un intenso debate en España. La UDEF considera su vivienda como el centro de la trama, y las revelaciones han generado críticas y opiniones encontradas en el Gobierno, el PSOE y la derecha.

La política española se encuentra en estado de shock tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra . La UDEF considera su vivienda como el centro de la trama, y las revelaciones han generado un intenso debate.

Desde Moncloa, el Gobierno defiende la presunción de inocencia de Zapatero, mientras que Salvador Illa sugiere que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Internamente, Emiliano García-Page del PSOE expresa su preocupación por la situación y pide elecciones anticipadas. Desde la derecha, el PP intensifica sus críticas, vinculando a Zapatero con Pedro Sánchez. Los socios del Gobierno piden prudencia y pruebas claras





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