Improving Mobility with Resistance Exercises

This article provides guidance on incorporating resistance exercises into your workout routine to enhance mobility and flexibility. It emphasizes the importance of proper technique and control to ensure efficiency and minimize risks.

Con estos ejercicios de fuerza también se puede conseguir una mejora de movilidad si no tienes tiempo para entrenarlo individualmente. Criterios metodológicos Nunca realices un estiramiento excéntrico con cargas máximas.

Las cargas máximas y los rangos amplios con trabajo excéntrico exigente sitúan al tejido muscular y conectivo en una situación muy comprometida de poca eficacia contráctil. Evita situaciones de fatiga elevada. No hagas estos ejercicios al final del entrenamiento, el músculo se encontrará muy fatigado y no resulta el mejor momento para aplicar un estiramiento excéntrico. Hay un criterio básico que dice ‘si duele, no lo hagas’, así de sencillo, así de eficaz.

Debes saber distinguir entre el dolor articular y la molestia del estiramiento excéntrico. El dolor siempre es una señal a la que debemos prestar atención. Aumenta el rango de movimiento progresivamente en cada serie pero evita también llegar al tope articular. El squat presenta muchos beneficios pero el aporte de movilidad precisamente no es uno de ellos.

Para aportarle este componente podemos incluir esta variación que consigue estirar toda la cadena posterior. Utiliza una kettlebell o mancuerna, manteniendo los brazos como meros tirantes, ya que no intervienen en el movimiento, tan solo sostienen la carga. Desde la posición de flexión, realiza una extensión únicamente de las rodillas, sentirás cómo se estira de forma muy efectiva toda la musculatura posterior consiguiendo un eficiente estiramiento de los isquiotibiales.

Al mismo tiempo sentirás cómo arden los cuádriceps, ya que al no llegar a la extensión completa de las rodillas, permanecen en todo momento muy activos. Esta variación consigue un doble efecto muy interesante: mayor activación y tensión mantenida en cuádriceps, al mismo tiempo que se consigue un eficiente e intenso estiramiento excéntrico de los isquiotibiales. Esta orientación del trabajo de movilidad con contracciones excéntricas no resulta aplicable para todo tipo de personas.

Al presentar altas exigencias de los elementos elásticos y contráctiles, requiere disponer de adaptaciones musculares y técnicas en el control del movimiento para garantizar la eficiencia, consiguiendo beneficiarnos de todas sus virtudes y al mismo tiempo mantener al mínimo los posibles riesgos. Es necesario disponer de unos niveles buenos de fuerza y sobre todo control en el movimiento, además de cierta tolerancia al estrés que produce el estiramiento excéntrico de un músculo, que si bien puede resultar molesto, también es cierto que ofrece mayores ventajas que los pasivos tradicionales.

Por tanto, sé prudente y comienza a utilizarlos con menor rango y cargas ligeras. Siendo unipodal ya nos aporta multitud de beneficios funcionales por una mayor demanda estabilizadora e incremento de la coordinación intra e intermuscular, pero desde el punto de vista de la movilidad, este ejercicio es capaz de conseguir uno de los mejores estiramientos para los isquiotibiales.

Sitúa la pierna atrás sobre una altura, es solo para estabilizarnos, por tanto realiza un apoyo suave delegando el menor peso posible. Mantén una ligera flexión de rodilla y desciende la carga con el brazo contralateral manteniendo la columna extendida y estable. Es un movimiento muy agresivo sobre el tejido muscular de los isquiotibiales, por lo que sentirás una sensación de dolor al descender.

No es un ejercicio como el peso muerto convencional para manejar grandes cargas, sino todo lo contrario, selecciona cargas moderadas y realiza el movimiento de forma lenta. La rodilla debe permanecer siempre situada sobre la vertical del talón. Un ejercicio que consigue localizar el trabajo en los cuádriceps, muy útil cuando no disponemos de máquina de extensión de cuádriceps.

Pero además de la mejora de la fuerza, este ejercicio bien realizado nos aporta otros dos grandes beneficios: permite una gran participación del core obligando a una activación intensa de los músculos de la pared abdominal para garantizar la estabilidad lumbar y, por otra parte, consigue estirar al recto anterior femoral, esa porción del cuádriceps con inserción en la cadera que generalmente se presenta acortada junto al psoas. Colócate con las rodillas ligeramente elevadas, alinea muslo con la columna manteniendo la cadera en posición neutra con una contracción sinérgica de glúteos y abdominales.

Inclínate hacia atrás manteniendo la estabilidad de la cadera y columna, el movimiento tan solo existe en la articulación de la rodilla. Al descender notarás la intensa contracción excéntrica del cuádriceps y el estiramiento de la porción del recto femoral, una sensación de dolor muy característica que presentan los ejercicios de carácter excéntrico. Realízalo de forma lenta y controlada. No es necesario descender en exceso, es mejor opción realizarlo de forma lenta y controlada ‘disfrutando’ de la contracción excéntric





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Resistance Exercises Mobility Flexibility Technique Control Risks

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