Impeachment de Pete Hegseth: Massie inicia votación por guerra en Irán

El congresista Thomas Massie impulsa la destitución de Pete Hegseth por hostilidades en Irán sin autorización. Un proceso inusual que busca presión política antes de la transición democrata.

El congresista republicano Thomas Massie ha dado un paso formal para iniciar el proceso de destitución contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Esta acción busca forzar una votación en la Cámara de Representantes durante la semana actual, alegando que el funcionario incumplió la Constitución nacional al permitir hostilidades militares en Irán. La medida representa un desafío directo a la gestión actual del Pentágono y al presidente Donald Trump, marcando un punto de inflexión en las tensiones legislativas por el manejo del conflicto bélico.

Violación Constitucional y Presión Legislativa

Thomas Massie, congresista del estado de Kentucky, ha declarado explícitamente que al participar en acciones hostiles contra Irán durante más de noventa días sin la debida autorización del Congreso, el secretario Hegseth está infringiendo la ley vigente. Esta afirmación constituye la base legal de la resolución presentada, que exige que el mandatario rinda cuentas por lo que Massie considera una violación grave de los poderes constitucionales del poder legislativo. El político enfatiza que la ausencia de aprobación legislativa para el uso de la fuerza militar convierte la acción de Hegseth en un acto ilegal que no puede ser ignorado por la institución que lo representa.

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Es importante destacar que Massie perdió la reelección a principios de este año, lo que le otorga una posición de independencia política pero con menos poder institucional directo. Sin embargo, su postura se ha vuelto cada vez más crítica hacia la administración Trump y el desarrollo de la guerra en Irán desde que el conflicto armado comenzó hace casi nueve meses. Este contexto de descontento interno dentro del partido republicano, sumado a su histórico activismo en temas de transparencia gubernamental, como la publicación de archivos federales sobre el caso Jeffrey Epstein, fortalece su credibilidad moral frente al público y la prensa.

Reacciones del Gobierno y Respuestas Institucionales

Ante las preguntas de los periodistas durante la mañana del lunes, Pete Hegseth mostró una actitud dismissiva hacia la resolución, afirmando simplemente que no le preocupaba la iniciativa legislativa. El secretario de Defensa añadió que planeaba ofrecer una conferencia de prensa el martes por la mañana para abordar directamente el tema, lo cual representa su primera comparecencia pública programada desde el mes de mayo. Esta respuesta sugiere una estrategia de contención informativa, aunque el silencio previo y la tardanza en la comunicación han generado especulaciones sobre la gravedad de las acusaciones.

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Por su parte, el presidente Donald Trump enfrenta una presión interna significativa para destituir a Hegseth antes de que los demócratas puedan iniciar su propio proceso de destitución una vez que recuperen el control del Congreso. Massie argumenta en un comunicado que su intento es una versión más moderada de lo que ocurrirá cuando los demócratas asuman la mayoría en la Cámara y el Senado el próximo año. La estrategia política detrás de la resolución no es necesariamente la remoción exitosa inmediata, sino obligar al presidente a actuar proactivamente para evitar un espectáculo político mucho más devastador y prolongado en el futuro inmediato.

Viabilidad del Proceso y Obstáculos Legales

El procedimiento de destitución de un miembro del gabinete es extremadamente raro en la historia de Estados Unidos y requiere una aprobación unánime de ambas cámaras del Congreso para tener éxito. El proceso comienza con una votación en la Cámara de Representantes sobre los cargos, seguido de un juicio en el Senado para determinar si se absuelve o se condena al acusado. Históricamente, la Cámara solo ha votado a favor de destituir a dos miembros del gabinete, pero el Senado nunca condenó a ninguno de los dos, lo que establece un precedente de impunidad casi total para los secretarios acusados.

A pesar de esta barrera histórica, el profesor de derecho Paul Gowder de la Universidad Northwestern de Chicago señala que la destitución se ha vuelto más común debido a la polarización política del país. Gowder anticipa que otros miembros del gabinete de Trump podrían enfrentar procesos similares en el futuro cercano. Sin embargo, los datos numéricos son claros: el Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar, un umbral casi inalcanzable en la legislatura actual donde los republicanos mantienen el control hasta enero. Esta realidad matemática hace que la resolución tenga un valor más simbólico y político que legal.

Consecuencias Inmediatas y Escenarios Postelectorales

Una vez presentada la resolución, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está obligado por las reglas internas a programar una reunión para considerarla en un plazo de dos días. La Cámara tiene tres opciones: votar directamente, remitir el asunto a una comisión especializada o dejarlo de lado indefinidamente. Dado que los republicanos controlan la Cámara, el resultado depende de la disciplina de voto y de la posible abstención de miembros disidentes. Peter Loge, profesor de asuntos públicos en la Universidad George Washington, estima que es probable que la medida sea aprobada en la Cámara debido a la estrecha mayoría republicana y al descontento interno.

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La expectativa es que Massie cuente con el apoyo rotundo de los demócratas en la Cámara, cuyo líder, Hakeem Jeffries, declaró el domingo que apoya plenamente el juicio político. Si bien Massie admitió no estar seguro de si la medida contaría con suficientes votos para ser aprobada, la coalición republicana disidente y demócrata podría ser suficiente para aprobarla en la Cámara baja. El verdadero fracaso del proceso se encuentra en el Senado, donde la falta de apoyo republicano suficiente hará imposible la condena. No obstante, el impacto en la percepción pública de Hegseth y la presión sobre Trump para que busque un sucesor confirmado por el Senado sigue siendo el objetivo estratégico principal de esta maniobra legislativa.