Impacto en la movilidad de Madrid por la visita del Papa León XIV: cortes de tráfico y alternativas de circulación

La visita apostólica del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio ha llevado a un amplio dispositivo de restricciones viales. Se detallan las calles cortadas, especialmente en el eje del Paseo de la Castellana y Plaza de Lima, así como las recomendaciones de transporte y las posibles modificaciones según la afluencia. El Ayuntamiento informa que los horarios son orientativos y pueden ajustarse por parte de las autoridades.

La visita del Papa León XIV a Madrid ha provocado numerosos cortes y restricciones de movilidad en la capital desde el 6 de junio, con afectaciones que se extenderán hasta el 12 de junio, fecha en que finaliza su viaje por España.

La preparación de la ciudad ha sido exhaustiva, con un operativo que incluye cierres de vías, cambios en el tráfico y modificaciones en la circulación para acoger a los miles de fieles que asisten a los actos programados. Entre los eventos más multitudinarios destacan la Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, celebrada el sábado, y la misa que tendrá lugar en otros puntos de la ciudad.

Debido a la magnitud de estos actos, el ayuntamiento ha desplegado un plan de movilidad que afecta principalmente al Paseo de la Castellana, sus alrededores y otras zonas céntricas. Los cortes, que comenzaron antes del día principal, se centran en facilitar el acceso seguro a los recintos papales y garantizar el orden público, con horarios que pueden variar según la afluencia de público y las decisiones de las autoridades.

Para los ciudadanos que necesiten desplazarse en vehículo privado, se recomienda utilizar la Calle 30 como vía principal y evitar el centro de la ciudad, aunque también se ofrecen alternativas de conexión en el interior de la M30. Se aconseja consultar fuentes oficiales para actualizaciones en tiempo real, ya que los cierres pueden ampliarse o modificarse en función de las necesidades operativas





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