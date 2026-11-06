Impacto económico de la suspensión del AVE en Andalucía y turismo

La paralización del AVE tras el accidente de Urda genera pérdidas millonarias en el sector turístico andaluz. Analizamos el impacto económico y la pérdida de confianza en los viajeros nacionales.

El accidente ferroviario ocurrido en Urda ha desencadenado una profunda crisis de confianza que trasciende las pérdidas económicas inmediatas, afectando severamente al sector turístico andaluz. Los empresarios de la región, vinculados a un modelo que representa el 13% del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, expresan su alarma ante la paralización de la alta velocidad. Esta interrupción no solo detiene los flujos de viajeros, sino que compromete la credibilidad institucional en la seguridad de las infraestructuras de transporte masivo.

Calculan pérdidas de 12,31 millones de euros

La Federación Andaluza de Hoteles y Apartamentos Turísticos de Andalucía (FAHAT) ha cuantificado el daño económico directo para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre. Juan Zapata, presidente de la entidad, indica que se estima la pérdida de 146.000 pernoctaciones en alojamientos turísticos. Esta caída en la ocupación representa una merma de ingresos por alojamiento de 7,51 millones de euros exclusivamente para el sector hotelero.

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Sin embargo, el impacto se expande considerablemente al considerar las actividades derivadas de las visitas. Si se incluyen los gastos en restauración, ocio y comercio asociados a esas pernoctaciones perdidas, la cifra total asciende a 12,31 millones de euros. Zapata señala que estas pérdidas afectan principalmente al cliente nacional y a los viajeros de largo recorrido que solían hacer escalas en la región procedentes de Madrid y Barcelona.

Desigualdad en el aislamiento de provincias

El impacto no se distribuye equitativamente entre las principales ciudades de la comunidad. Sevilla encabeza la lista con un estimado de 59.157 cancelaciones de pernoctaciones, seguida por Málaga con 20.668. A pesar de estas cifras elevadas, la capital andaluza y la malagueña cuentan con conexiones aéreas que pueden amortiguar parcialmente el golpe. En contraste, Córdoba sufre un aislamiento más absoluto, ya que recibe la mayor parte de su tráfico de viajeros a través del AVE, lo que provoca 14.114 cancelaciones específicas.

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Manuel Cornax, expresidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia y vicepresidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), insiste en que el problema radica en la percepción de seguridad. La caída de las reservas en Sevilla para el puente de Todos los Santos fue del 20% al 30%, moderándose frente a la estimación inicial del 50%, ya que la ocupación previa se situaba cerca del 90%. No obstante, Cornax subraya que el balance financiero es secundario frente a la urgencia de recuperar la credibilidad del sistema de alta velocidad.

Dependencia del corredor Madrid-Sevilla

Aunque la alta velocidad solo representa el 5% del transporte total hacia Andalucía frente al 66% por coche y el 25% por avión, su rol es vital para el turismo de ciudad y las escapadas culturales. José Manuel Lastra, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, destaca que Madrid es el principal mercado emisor nacional. En 2025, el trayecto Sevilla-Madrid movilizó a 5,9 millones de viajeros, con una media diaria de 16.200 pasajeros en ambos sentidos.

La paralización de este corredor tiene efectos directos en eventos clave como el puente de La Almudena, las Navidades y el turismo de congresos. Muchos eventos se han trasladado a formatos telemáticos, reduciendo la afluencia física. Lastra advierte que el crecimiento esperado del sector, entre el 5% y el 7% en facturación y empleo, podría ralentizarse con un impacto negativo cercano al 10% en los próximos meses.

Análisis de la Cámara de Comercio de Sevilla

La Cámara de Comercio de Sevilla ha elaborado un informe basado en datos de 2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y estadísticas de la Asociación de Hoteleros, Hosteleros y Empresas Turísticas (ASET). Los expertos estiman un impacto económico negativo directo que oscila entre 1,3 y 1,5 millones de euros diarios durante noviembre y diciembre.

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El análisis desglosa el gasto medio de cada viajero en 87 euros diarios para comida, ocio, compras y transporte local. Las pernoctaciones generan entre 113 y 107 euros por estancia, mientras que los viajeros de un solo día aportan 15 euros en desayunos y compras en las estaciones. La recuperación plena del mercado dependerá de la velocidad con que se resuelvan las garantías de seguridad y se restaure la confianza de los viajeros nacionales.