La Guerra de Irán en Oriente Próximo ha disparado el precio del petróleo, lo que ha afectado a la exportación mundial de fertilizantes y ha llevado a un aumento en los precios de estos insumos. Además, el encarecimiento de fertilizantes, energía y plásticos ha impactado en el costo de producción agrícola, con consecuencias en el precio final de los alimentos para los consumidores.

El encarecimiento de los fertilizantes, la energía y los plásticos ha impactado directamente en el costo de producción agrícola. El conflicto en Oriente Próximo y el bloqueo de Ormuz han disparado el precio del petróleo y limitado la exportación mundial de fertilizantes.

El precio de la urea, uno de los fertilizantes más usados, ha subido un 57% desde el inicio de la guerra en Irán. Además, los consumidores sufren la subida del precio de la cadena de producción en el costo final de alimentos como frutas y verduras, y con ello, sumado a la paralización del comercio mundial por el paso estratégico se han encarecido otros dos elementos claves para esta cadena de valor: los fertilizantes y los plásticos.

Estos últimos han disparado un 30% en valor en este tiempo. En su conjunto, el precio de los abonos ha trasladado las consecuencias de este incremento al campo y a los consumidores.

Por otro lado, el resto de exportadores mundiales tampoco ha podido hacer frente a la falta de oferta aumentando su producción porque gran parte del mismo también viene de los países de la zona. El mercado de las fusiones en España resiste la crisis y supera los 10.000 millones desde el comienzo de la guerra del É coste de la energía.

Y muy en concreto el de la subida del petróleo incrementan los costes de todas las etapas del proceso, desde la siembra y la cosecha hasta el almacenamiento del producto. De ahí que el índice mundial del precio de los alimentos suba un 0,4% por cada punto porcentual que aumenta el precio del petróleo, según un estudio. El aumento del coste de los plásticos también afecta al mercado.

Este material paga el ser un derivado del petróleo y encarece la cadena de producción y distribución de frutas y verduras. Su valor en el mercado se ha disparado un 30% en este tiempo. Así, embalajes, envases y plásticos para la agricultura engrosan el precio de una cadena que acaba llegando al consumidor final. La Ley de Industria llegó tarde, mal y nunca.

Su contenido se quedó obsoleto ante la nueva normativa europea. El Estado y la CCAA tendrán que hacer ajustes y recortes de más de 23.600 millones hasta 2028 para cumplir las reglas fiscales 'El método Warsh' o cómo presidir la Fed con 2.000 millones en el banco y las criptomonedas por bandera





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