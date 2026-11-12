Impacto del clima en la salud cutánea: guía de expertos para el invierno

Expertos en dermatología y cosmética explican cómo el exposoma y las bajas temperaturas afectan la piel y qué medidas específicas tomar para proteger su barrera cutánea en invierno.

La transición estacional presenta desafíos significativos para la salud de la piel humana. Vicente Calduch y Esteban Martínez, especialistas de HD Cosmetic Efficiency y Laboratorios Calduch, analizan cómo los cambios climáticos afectan la integridad cutánea. La piel responde directamente a las variaciones externas mediante mecanismos complejos.

El Concepto De Exposoma Cutáneo Y Su Definición

Vicente Calduch define el exposoma cutáneo como el conjunto completo de exposiciones ambientales, hábitos de vida y factores internos que recibe la piel a lo largo de la vida. Esta acumulación influye directamente en el estado de salud, funcionalidad y proceso de envejecimiento cutáneo. Esteban Martínez asegura que en el rostro no envejecemos solo por los años que tenemos. La piel acumula el impacto de todos estos factores ambientales y biológicos.

Also read Incremento de precios veterinarios y su impacto en familias con mascotas

Factores Intrínsecos Y Extrínsecos Que Afectan Al Cutis

El envejecimiento cutáneo no depende exclusivamente del paso del tiempo ni de la predisposición genética. Depende de la interacción constante de factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos están relacionados con cuestiones propias de cada individuo. Los extrínsecos proceden del entorno y pueden provocar alteraciones en la estructura cutánea.

Los factores psicológicos y hormonales juegan un papel importante en este equilibrio. La higiene personal, los cosméticos utilizados y la exposición a sustancias irritantes modifican la respuesta cutánea. Calduch explica que durante el otoño y el invierno se producen cambios drásticos en la humedad relativa del aire. Este es uno de los principales factores que provoca la deshidratación de la piel. La suma de bajas temperaturas y viento estresa la piel.

Advertisement

Estrés Oxidativo Y Alteración De La Barrera Epidérmica

La piel llega al frío con el estrés oxidativo acumulado durante el verano. Esta condición se une a una barrera cutánea debilitada y vulnerable. La piel debe adaptarse a un nuevo ambiente hostil para sobrevivir. Durante los meses fríos, existen diferentes factores ambientales que afectan a la homeostasis cutánea. Esto ocurre incluso cuando se permanece en espacios interiores climatizados.

El aire seco favorece la generación de especies reactivas de oxígeno. Estas especies inducen estrés oxidativo, inflamación y alteraciones de la barrera cutánea. Aunque la intensidad de la radiación UVB suele disminuir en invierno, sigue existiendo exposición solar. Las zonas descubiertas como el rostro, el cuello y las manos continúan expuestas. Las duchas más calientes y el uso de limpiadores agresivos agravan la alteración de la barrera epidérmica.

Estrategia De Protección Ambiental Y Rutina Cosmética

La estrategia más eficaz consiste en combinar medidas de protección ambiental con una rutina cosmética adecuada. Calduch recomienda actuar en niveles diferentes para preservar la integridad de la piel. Se debe usar productos suaves para limpiar el rostro de forma sutil. Es fundamental incorporar antioxidantes en la rutina diaria. La protección solar de amplio espectro debe mantenerse durante todo el año.

El ambiente ideal minimizaría las fluctuaciones extremas de temperatura y humedad. Debe limitar la exposición a contaminantes y mantener una adecuada hidratación del estrato córneo. Durante el otoño y el invierno es recomendable adaptar la rutina cosmética a las nuevas condiciones. Se deben usar cremas con ingredientes humectantes, emolientes y reparadores. Estos productos deben aplicarse con la piel todavía húmeda. Se debe evitar el agua demasiado caliente para proteger la función barrera de la piel.