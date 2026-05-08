Impacto del cierre del Estrecho de Ormuz en la región del Golfo Pérsico y las empresas españolas

El cierre del Estrecho de Ormuz afecta a la salida de los metaneros y petroleros rumbo a Europa o Asia para su suministro energético, y también a la entrada de productos necesarios para los países del Golfo Pérsico. Un obstáculo que paraliza la actividad de las empresas que tienen que desarrollar proyectos en esa región. Técnicas Reunidas, una empresa española que ha convertido el Oriente Próximo en su principal negocio, se ha visto afectada por la inestabilidad en el Golfo Pérsico. Además, Repsol, Naturgy, aerolíneas y hoteleras, las empresas españolas más afectadas por la situación, también se han visto afectadas por la situación.

El cierre del Estrecho de Ormuz afecta no solo a la salida de los metaneros y petroleros rumbo a Europa o Asia para su suministro energético, sino también a la entrada de productos necesarios para los países del Golfo Pérsico .

Un obstáculo que paraliza la actividad de las empresas que tienen que desarrollar proyectos en esa región. Técnicas Reunidas, que en los últimos años ha convertido el Oriente Próximo en su principal negocio, con un 60%-65% de su facturación procedente de esta región, se ha visto afectada por la inestabilidad en el Golfo Pérsico.

'Hay preocupación en la compañía porque desde que se cerró el paso de Ormuz al transporte marítimo se han tenido que paralizar los trabajos por falta de materiales para continuar avanzando en los objetivos', señalan fuentes conocedoras a EL ESPAÑOL-Invertia. Repsol, Naturgy, aerolíneas y hoteleras, las empresas españolas más afectadas por la inestabilidad en el Golfo Pérsico, también se han visto afectadas por la situación.

En los últimos años, se han firmado muchos contratos para desarrollar infraestructuras energéticas en países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin, donde Técnicas Reunidas tiene oficinas locales y una fuerte cartera de proyectos EPC. Entre los más relevantes figuran Dalma Gas Development en Abu Dabi, varios trabajos de expansión de GNL en Ras Laffan (Qatar) y la refinería Al-Zour en Kuwait.

La empresa mantiene una presencia establecida en Baréin, principalmente a través de su oficina local TR Bahrein y el emblemático proyecto de modernización de la refinería de Sitra para Bahrain Petroleum Company (Bapco). En Kuwait, su proyecto estrella ha sido la refinería Al-Zour para KNPC, uno de los grandes hitos de su cartera en la región.

Además, la empresa ha estado asociada a otros trabajos energéticos en el país, como instalaciones de separación de fluidos y plantas de inyección de agua vinculadas al desarrollo petrolífero. También es EPCista para la ejecución del quinto Tren de Gas (GT5) en la Refinería Mina al-Ahmadi. En Omán, tiene un contrato llave en mano para una nueva refinería, DUQM, para la producción de combustibles limpios, por 2.750 millones de dólares, de los que el 65% corresponde a TR.

Arabia Saudí, en cambio, tiene un contrato para una planta de hidrógeno verde para ACWA Power en Yanbu, con un socio chino. Es un proyecto relevante porque muestra que su actividad en el Golfo no se limita al petróleo y el gas, sino también a nuevas cadenas de valor energéticas. Pero la lista de proyectos en petróleo y gas es mucho más larga





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Estrecho De Ormuz Golfo Pérsico Técnicas Reunidas Repsol Naturgy Empresas Españolas Impacto Paralización De Proyectos Contratos Instalaciones Refinerías Gases Plantas De Hidrógeno Cadenas De Valor Energéticas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump suspende operativo militar en el estrecho de Ormuz a petición de PakistánEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión del operativo militar 'Proyecto Libertad' en el estrecho de Ormuz para evaluar un posible acuerdo con Irán. La medida se toma tras el 'considerable progreso' en las negociaciones, aunque se mantiene el bloqueo naval. La operación había enfrentado ataques y dificultades para asegurar la navegación.

Read more »

Trump suspende el operativo militar Proyecto Libertad en el estrecho de OrmuzEl presidente Donald Trump anunció la suspensión del operativo militar Proyecto Libertad en el estrecho de Ormuz, a petición de Pakistán, para evaluar un posible acuerdo con Irán. Aunque el bloqueo naval a Irán sigue vigente, la medida busca determinar si el acuerdo puede firmarse. El operativo, iniciado el 3 de mayo, había logrado asegurar el paso de pocos barcos, mientras se registraban ataques en la región. El secretario de Estado Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva 'Furia Épica' y el inicio de una fase defensiva.

Read more »

Trump suspende el operativo militar en el estrecho de OrmuzEl presidente Trump suspende el operativo militar 'Proyecto Libertad' para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, tras anunciar su puesta en marcha hace 48 horas. La medida busca aliviar tensiones en la región, mientras Irán y China promueven un alto el fuego. Además, Australia destina 10.000 millones de dólares para reforzar reservas estratégicas de combustible y fertilizantes.

Read more »

EEUU declara interceptar tres ataques iraníes contra buques Armada en el estrecho de OrmuzEl ejército estadounidense ha informado de haber interceptado tres ataques iraníes contra tres buques de la Armada en el estrecho de Ormuz, mientras los destructores de la Armada estadounidense bloquean el paso.

Read more »