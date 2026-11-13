Impacto de la música en el rendimiento deportivo y la motivación cerebral

La música reduce el esfuerzo percibido y mejora la resistencia física al activar circuitos de recompensa cerebral, según investigaciones científicas recientes y expertos en entrenamiento.

La música actúa como un potenciador fisiológico y psicológico durante la práctica deportiva, transformando la percepción del esfuerzo y optimizando el rendimiento físico. Investigaciones científicas confirman que una banda sonora adecuada aumenta la motivación, mejora la resistencia muscular y permite al cerebro procesar la actividad física con mayor eficiencia y menor desgaste percibido.

Evidencia científica del ritmo en el ejercicio

La Dra. Bryony L. Ross, investigadora británica, explica que la música estimula el hipotálamo y el tronco encefálico, regiones encargadas de regular la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la tensión muscular. Esta estimulación activa circuitos cerebrales vinculados a la recompensa y la memoria, liberando neurotransmisores que generan bienestar.

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El atleta etíope Haile Gebrselassie atribuyó parte de su éxito al sincronizar su zancada con el compás musical, hecho que lo llevó a batir el récord mundial de los 2.000 metros en pista cubierta en 1998. Este caso ilustra cómo la conexión entre el ritmo y el movimiento mejora la eficacia del entrenamiento.

Mecanismos neuronales y disociación consciente

El Dr. Marcelo Bigliassi, de la Universidad de São Paulo, ha demostrado que combinar ejercicio con música altera la actividad eléctrica cerebral. Esto genera estados emocionales positivos y favorece la disociación, un estado mental que desvía la atención de la incomodidad física y la fatiga durante la actividad intensa.

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Los estudios revelan una mayor activación en la circunvolución frontal inferior izquierda, región que procesa la sensación de esfuerzo. Al aumentar su actividad con la música, se atenúa la conciencia de las sensaciones corporales desagradables. Además, la música amortigua señales neuronales de los músculos hacia el cerebro, evitando que la incomodidad llegue al plano consciente.

Aplicación en programas de entrenamiento Les Mills

Las marcas especializadas en fitness, como Les Mills, incorporan música profundamente estudiada en sus programas mundiales. Esta selección musical acompaña y potencia el trabajo físico y mental de disciplinas como Ceremony Hyrox, BodyPump Heavy y Les Mills Functional Strength.

El objetivo es asegurar que cada entrenamiento tenga una base musical que maximice los resultados. La alineación del ritmo con el movimiento crea una conexión cuerpo-mente que potencia tanto el disfrute como los resultados obtenidos por los practicantes de estas rutinas estructuradas.

Impacto emocional y cohesión en grupos

Moverse al unísono al compás de la música trasciende el rendimiento individual y fomenta un fuerte sentimiento de pertenencia entre los participantes. Los investigadores denominan a este fenómeno la cohesión social, la cual eleva los niveles de satisfacción compartida en las clases grupales.

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Un estudio de la Universidad de Londres constató que la música alegre magnifica el contagio emocional, haciendo que los rostros sonrientes parezcan aún más felices. Esta amplificación emocional explica por qué estas clases resultan tan motivadoras y memorables para los asistentes.

Factores que determinan la eficacia musical

La eficacia de la música no es universal; actividades que demandan una concentración técnica muy alta se benefician menos de la distracción musical. La intensidad del ejercicio, la complejidad del movimiento y el entorno físico son determinantes para su aplicación correcta.

Por el contrario, la música asociada a recuerdos negativos puede desencadenar estrés y elevar el cortisol, disminuyendo el disfrute. La clave reside en seleccionar ritmos que generen sensaciones de placer, evitando asociaciones que reduzcan la motivación o aumenten la percepción de dificultad durante la sesión.