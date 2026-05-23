El artículo explora el impacto de la guerra en Medio Oriente en América Latina y los beneficios potenciales de algunos países en sus economías a corto o largo plazo, como Guyana y Argentina.

CNN Español — El conflicto en Medio Oriente se extiende y aún no está claro cuándo ni si efectivamente Estados Unidos e Irán llegarán a un acuerdo.

Mientras ambos países mantienen las tensiones pese al alto el fuego, los bloqueos en el estrecho de Ormuz siguen impactando en el mundo con el alza de los precios del petróleo, que desde hace semanas ronda los US$ 100 por barril. Hay, en ese contexto, algunos países de América Latina que sin duda están recibiendo mayor atención derivada de la guerra.

Y si bien no se puede hablar de ‘ganadores’, algunos de ellos, regiones ricas en recursos, podrían ver beneficios en sus economías a corto o largo plazo, señalan especialistas consultados por CNN...





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