Impactante choque de helicópteros deja seis muertos en Río de Janeiro

Se confirmaron seis fallecidos tras la colisión de dos helicópteros en la zona oeste de Río de Janeiro; entre los pasajeros se encontraban el artista Oliver Tree y el creador de contenido Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi.

Dos helicópteros colisionaron a gran altura sobre la zona occidental de Río de Janeiro en la mañana del domingo, provocando la caída simultánea de ambas aeronaves y la muerte de las seis personas que viajaban a bordo.

El Departamento de Bomberos Militar de Río de Janeiro informó que uno de los aparatos se estrelló sobre el estacionamiento de una concesionaria de automóviles, donde había varios vehículos eléctricos aparcados. El impacto desprendió chispas que encendieron un incendio de corta duración, rápidamente contenido por los equipos de emergencia que llegaron al lugar.

La investigación sobre las causas de la colisión está en fase preliminar y será conducida por la autoridad aeronáutica nacional, que revisará los registros de vuelo, las comunicaciones entre los pilotos y los posibles fallos mecánicos o humanos que hayan podido desencadenar el siniestro





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