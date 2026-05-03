Imanol Pradales se reunirá con el Papa León XIV en el Vaticano

El lehendakari vasco, Imanol Pradales, tendrá una audiencia con el Papa León XIV el 13 de mayo en el Vaticano. El encuentro busca fortalecer la presencia internacional de Euskadi y promover el diálogo sobre desafíos globales y valores fundamentales.

El próximo miércoles 13 de mayo marcará un hito significativo en la diplomacia vasca con la esperada reunión entre el lehendakari, Imanol Pradales , y el Papa León XIV en el Vaticano .

Esta audiencia, enmarcada dentro de un formato de 'audiencia general', permitirá un breve encuentro dentro de un grupo más amplio de invitados, siguiendo la tradición establecida en visitas anteriores, como la realizada por Iñigo Urkullu en 2019 con el Papa Francisco I. La Presidencia vasca ha destacado el alto valor de este encuentro, subrayando su importancia para reforzar la presencia institucional de Euskadi en el escenario internacional y facilitar un espacio para la reflexión y el diálogo constructivo sobre los desafíos globales más apremiantes. Estos desafíos incluyen la creciente amenaza de discursos autoritarios y populistas, así como el riesgo de retroceso en los derechos y libertades fundamentales.

El Gobierno vasco se muestra optimista ante la oportunidad de compartir valores esenciales como la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social, especialmente en un contexto internacional caracterizado por la complejidad y la incertidumbre. La invitación a esta audiencia ha partido directamente del Papa León XIV, lo que subraya la importancia que la Santa Sede otorga a la relación con Euskadi.

El Papa León XIV, desde el inicio de su pontificado, ha priorizado el diálogo intercultural, la cooperación entre pueblos y la promoción activa de la paz, la dignidad humana y la justicia social. En un mundo marcado por la volatilidad y la incertidumbre, la Santa Sede continúa desempeñando un papel crucial como referente moral y diplomático, ofreciendo una voz de razón y esperanza.

El lehendakari Pradales ha hecho referencia al Papa León XIV en sesiones parlamentarias recientes, destacando la importancia de la introspección, la moderación y la templanza como principios fundamentales para fomentar un clima de distensión y entendimiento. Este encuentro se alinea con la estrategia de acción exterior del Gobierno vasco, cuyo objetivo es posicionar a Euskadi en los foros internacionales donde se abordan los grandes desafíos contemporáneos.

Esta estrategia refleja el compromiso de Euskadi con una Unión Europea más fuerte y unida, que defienda los valores de la paz, la democracia, la dignidad humana y la justicia social, principios que han guiado la acción del Gobierno vasco desde su creación en 1936. Esta será la segunda reunión de Pradales con un jefe de Estado extranjero desde que asumió el cargo en junio de 2024, tras la recepción del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier en noviembre de 2025, quien aprovechó su visita oficial a España para expresar sus condolencias por el bombardeo nazi de 1937 en Vitoria y Gernika.

Esta reunión no es un hecho aislado en la historia de las relaciones entre la Iglesia Católica y el País Vasco. Precedentes notables incluyen la visita de Juan Pablo II a Euskadi en noviembre de 1982, donde fue recibido por Carlos Garaikoetxea, y la breve reunión entre Iñigo Urkullu y el Papa Francisco en agosto de 2019.

Durante la visita de Juan Pablo II, Loyola se convirtió en el epicentro de una multitudinaria concentración, con cerca de 200.000 personas ondeando banderas de España, ikurriñas y las enseñas del Vaticano. Ese día también marcó la primera aparición pública de la Ertzaintza, la policía vasca, en uniforme rojo y con 'txapela', colaborando con la Guardia Civil para garantizar la seguridad del evento.

Urkullu, en su encuentro con el Papa Francisco, tuvo la oportunidad de entregarle una insignia del árbol de Gernika, un símbolo emblemático del País Vasco. La presencia de Isabel Celáa, exconsejera vasca de Educación y exministra, como embajadora de España ante la Santa Sede, añade un matiz adicional a esta relación diplomática.

Este encuentro subraya la importancia de la diplomacia y el diálogo en la promoción de los valores compartidos y la búsqueda de soluciones a los desafíos globales, consolidando la posición de Euskadi como un actor relevante en el escenario internacional





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