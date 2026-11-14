Imanol Pradales condena violencia contra acto del PP en Hernani

El lehendakari Imanol Pradales y el PNV condenan los ataques con petardos y piedras a un acto electoral del PP en Hernani el 14 de noviembre de 2026.

El lehendakari de Euskadi, Imanol Pradales, ha emitido una firme condena pública tras los disturbios registrados el sábado 14 de noviembre de 2026 en la localidad de Hernani. Estos incidentes afectaron directamente a una actividad de campaña política organizada por el Partido Popular. La actuación de un grupo de individuos que alteró el orden durante el acto electoral ha sido claramente rechazada por la máxima autoridad del gobierno vasco.

Detalles de la agresión y respuesta policial

Los hechos se desarrollaron mientras los miembros del Partido Popular colocaban una mesa informativa en el recinto del evento. Un grupo de personas interrumpió la actividad y procedió a increpar a los asistentes y organizadores del partido. Durante la confrontación, se lanzaron distintos objetos hacia el área donde se encontraba el equipo político, incluyendo petardos, huevos y piedras. Estas acciones violentas tuvieron como objetivo principal interrumpir el desarrollo normal de la jornada electoral y intimidar a la oposición.

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Inmediatamente después de los incidentes, los agentes de la Ertzaintza se personaron en el lugar de los hechos para restablecer el orden y garantizar la seguridad de todos los presentes. La intervención de la policía autonómica fue fundamental para evitar daños mayores. Los efectivos procedieron a la escolta inmediata de los miembros del Partido Popular, asegurando su retirada segura del lugar. Gracias a la pronta actuación de las fuerzas de seguridad, no se ha registrado ningún herido entre los asistentes ni entre los organizadores del acto.

Postura del gobierno vasco sobre la democracia

A través de sus redes sociales, Imanol Pradales hizo pública su postura al respecto, utilizando la plataforma para llegar a la ciudadanía de manera directa. El lehendakari ha advertido expresamente que, en un sistema democrático, no tienen cabida los insultos, los ataques físicos ni la violencia de ningún tipo. Para Pradales, estos comportamientos atentan contra los valores fundamentales que sustentan la convivencia social y política en la comunidad.

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El presidente del gobierno vasco ha añadido que la tolerancia y la libertad de expresión son elementos imprescindibles para el funcionamiento saludable de una democracia. Según su declaración, es vital respetar la diversidad de opiniones y permitir que quienes piensen diferente puedan expresar sus puntos de vista sin miedo a represalias físicas. Esta postura busca reforzar la cultura de diálogo como herramienta principal para la resolución de conflictos políticos en Euskadi.

Condena del PNV y apertura de investigación

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) se ha sumado a la condena de estos actos violentos, alineándose completamente con la postura del lehendakari. El partido político ha defendido que en Euskadi, las ideas se deben defender exclusivamente con la palabra y en las urnas. Esta declaración refuerza la idea de que el debate político no debe traspasar los límites de la legalidad y del respeto mutuo entre los diferentes actores políticos.

Tras la intervención de la Ertzaintza y la aseguramiento de las personas implicadas, se ha abierto oficialmente una investigación para conocer todos los detalles de los hechos. Las autoridades competentes trabajarán para identificar a los responsables de la agresión y determinar las posibles sanciones legales correspondientes. Este proceso judicial es crucial para enviar un mensaje claro sobre la impunidad y la defensa del orden público en la región.