Imágenes inéditas del PSOE de 2016 reabren la crisis que provocó la dimisión de Pedro Sánchez

La publicación de grabaciones de un Comité Federal del PSOE en 2016, donde Pedro Sánchez dimitió como secretario general, ha desatado una nueva polémica. Las imágenes revelan tensiones internas, acusaciones de falta de transparencia y un debate sobre la legalidad del proceso de votación.

La difusión de imágenes inéditas del Comité Federal del PSOE , celebrado el 1 de octubre de 2016, ha reabierto las heridas de uno de los momentos más críticos en la historia reciente del partido socialista.

El material, publicado por The Objective, documenta una reunión maratoniana de más de doce horas que culminó con la dimisión de Pedro Sánchez como secretario general. Las grabaciones revelan la profunda fractura interna existente entre diferentes corrientes ideológicas, exacerbada por la dimisión previa de más de la mitad de los miembros de la Ejecutiva. Un punto central de la controversia fue el método de votación empleado.

César Luena, entonces secretario de Organización, argumentó a favor del uso de una urna para garantizar el secreto del voto, señalando que 'al votar a mano alzada, mucha gente que nos apoya no lo va a hacer por presiones de su federación'. La ubicación de la urna se convirtió en un foco de intensa polémica.

Las imágenes muestran que la urna no estaba situada en un lugar visible, sino en una sala contigua, lo que suscitó acusaciones de falta de transparencia y alegaciones de un posible 'pucherazo'. Durante la tensa sesión, se observan momentos emotivos como la salida de Soraya Rodríguez de la sala entre lágrimas, la expresión de incredulidad en el rostro de Carlos Martínez y los intentos de Pepe Blanco por aportar 'sentido común' al debate.

Susana Díaz intervino para advertir sobre el peligro de 'destrozar la organización' y exigió que el proceso se desarrollara 'desde la legalidad pensando en el PSOE'. La publicación de estas imágenes ha provocado una oleada de reacciones y testimonios de quienes vivieron aquella jornada. Susana Díaz ha admitido que prefiere no revivir ese episodio, describiéndolo como 'muy desagradable' y reconociendo que le llevó años recuperarse emocionalmente.

Explicó que sus acciones estuvieron guiadas por el interés nacional, el bienestar del partido y, finalmente, su propio bienestar personal. También reveló haber desarrollado 'fobia' hacia algunos medios de comunicación y dificultades para interactuar con ciertos periodistas.

Sin embargo, se mostró reacia a profundizar en los detalles, argumentando que cualquier comentario adicional podría perjudicar a sus compañeros. Soraya Rodríguez, por su parte, ofreció una versión más detallada de los hechos, calificando el día como 'convulso' y denunciando la 'ilegalidad' de ocultar la urna tras una mampara. Afirmó que Sánchez 'intentó que no se votara por todos los medios porque sabía que perdía' y acusó a Sánchez de 'pucherazo', sugiriendo que este evento marcó su trayectoria posterior.

Emiliano García-Page también se pronunció, afirmando que hubo un 'intento de hurtar la democracia del PSOE' y un 'claro pucherazo'. Cándido Méndez expresó su preocupación por el momento de la publicación de las imágenes, advirtiendo sobre el riesgo de un 'debate falsario y de enorme gravedad'.

Las grabaciones también incluyen intervenciones de otros dirigentes como Josep Borrell, quien abogó por un proceso transparente y conforme a las normas, en un contexto marcado por el desacuerdo sobre la investidura de Mariano Rajoy. El episodio de 2016 marcó un punto de inflexión en la historia del PSOE, conduciendo a la salida de Sánchez y a la formación de una gestora, un momento que muchos consideran un antes y un después en la dinámica interna del partido





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