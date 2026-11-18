La nueva administradora del Canal de Panamá enfrenta la escasez de agua y El Niño. Ilya Espino de Marotta detalla el impacto en el tráfico marítimo y su estrategia para 2025.

Ilya Espino de Marotta asumió su rol como la primera mujer en dirigir el Canal de Panamá, enfrentando uno de los desafíos logísticos más complejos de la infraestructura global. Desde su nombramiento en septiembre, la ingeniera marina ha debido gestionar la delicada balanza hídrica que mantiene operativa la vía interoceánica. Su liderazgo llega en un momento crítico donde el fenómeno de El Niño ha exacerbado los efectos de la sequía, obligando a recortar el volumen de barcos que transitan por las esclusas.

La gestión del agua en el Canal de Panamá

El funcionamiento del Canal de Panamá depende exclusivamente de la gravedad y la lluvia para mover los barcos, sin utilizar bombeo artificial. La administradora explica que la infraestructura actúa como un ascensor de agua que eleva a los navíos aproximadamente 27 metros hasta el lago Gatún. Una vez que los buques cruzan el istmo, descienden hacia el océano Pacífico mediante esclusas que consumen grandes cantidades de agua dulce acumulada en los embalses. Este recurso compartido sustenta no solo el comercio internacional, que representa el cinco por ciento del comercio marítimo mundial, sino también cerca de la mitad del consumo humano en la población panameña.

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El impacto de El Niño en la capacidad operativa

La amenaza climática de El Niño ha forzado a la autoridad portuaria a anticipar restricciones operativas significativas. Inicialmente, la institución redujo su capacidad diaria de tránsito de treinta y seis a treinta y dos barcos diarios para conservar los niveles de agua. Las lluvias registradas en octubre, que superaron las proyecciones iniciales, permitieron elevar esa cifra a treinta y tres tránsitos diarios y recuperar parcialmente el calado autorizado para los buques. Sin embargo, Espino de Marotta ha confirmado que no se regresará al nivel de treinta y seis tránsitos diarios durante el resto de este año ni en los primeros cuatro o cinco meses del próximo año.

Lecciones y avances en la equidad de género

La trayectoria de Ilya Espino de Marotta está marcada por la superación de barreras en un sector tradicionalmente masculino. Al iniciar sus labores en el astillero en 1985, con apenas veintitrés años, enfrentó rechazo inicial al solicitar un puesto de buzo por ser mujer. Hoy, bajo su administración, la institución cuenta con siete mujeres practicantes que guían a los buques, frente a la única que existía cuando ella ingresó. A pesar de estos avances, donde las mujeres representan el cuarenta por ciento del personal, la administradora señala que los techos de cristal persisten en los cargos gerenciales de alto nivel.

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Comparativa con la crisis hídrica anterior

La estrategia actual busca evitar la severidad experimentada durante las crisis de 2023 y 2024, cuando el tráfico se redujo drásticamente a veinticuatro barcos al día. La diferencia clave radica en la preparación anticipada y en las medidas operativas implementadas para ahorrar agua antes de que la situación se volviera insostenible. Esta planificación preventiva permite mantener una estabilidad operativa superior a la registrada anteriormente, protegiendo tanto el suministro de agua para la población como la fluidez del comercio marítimo internacional.

Visibilidad y liderazgo femenino institucional

Espino de Marotta defiende la importancia de dar visibilidad a profesionales preparadas para asumir responsabilidades directivas. Recurre al trabajo de la Asociación de Directoras de Panamá y sus bases de datos de candidatas para destacar el potencial femenino en la toma de decisiones. Su enfoque en la escucha activa y la apertura al criterio de los compañeros ha sido fundamental para su ascenso y para fomentar un entorno de trabajo donde el equipo logra grandes metas colectivas, desafiando los prejuicios que persisten en la industria marítima global.