Illa ve a Sánchez como un 'referente moral' y García-Page defiende a jueces y fiscales

El presidente catalán, Pere Rúben Illa, ha asegurado que los socialistas no tienen 'miedo' a la justicia y ha defendido que ser socialista significa respetar la justicia y la presunción de inocencia. Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que España no es un Estado fallido y ha destacado el papel de las instituciones en la etapa democrática.

Illa ve en Sánchez a un 'referente moral' mientras Page defiende a jueces y fiscales 'por hacer su trabajo' El catalán ha asegurado que los socialistas no tienen 'miedo' a la justicia, mientras que el castellano-manchego reivindica el espíritu de la Transición donde 'España pudo sentarse, reflexionar y decidir'.durante un discurso en la Festa de la Rosa en Constantí (Tarragona), tras una semana que ha definido como 'complicada' por las investigaciones del 'Ante lo que ha pasado estos últimos días, nuestros valores, nuestra convicción socialista significa respetar la justicia.

No tenemos ningún miedo a la justicia, y eso significa también pedir respeto por el Estado de Derecho y la presunción de inocencia', ha dicho. En el marco del caso Leire, que investiga si dirigentes del PSOE urdieron una trama para boicotear la acción de la justicia en investigaciones en curso, el juez ha pedido documentación sobre la campaña del PSC en las elecciones de 2024. Los socialistas catalanes han ofrecido su 'colaboración' y transparencia.

En este contexto, Illa ha sostenido que los socialistas son gente que 'va de cara' y que 'no se esconden', aunque no son 'ingenuos'.

'Nosotros, al lado del presidente Pedro Sánchez', ha zanjado. 'Ni nos doblamos, ni nos rendimos', ha añadido, y ha reivindicado las políticas que ha impulsado el PSOE desde que llegó alCitando a Ernest Lluch, Illa ha defendido que ser socialista es 'llevar la máxima libertad, igualdad y fraternidad a las personas que viven en sociedad', algo que ha contrapuesto al modelo de quienes 'no ponen como prioridad la paz', la lucha contra la desigualdad o defender la diversidad en España.

'La democracia consiste en que contrastemos estos dos modelos, siempre teniendo como objetivo el bien común', y no 'destruir al adversario' o expulsar a quien piensa diferente, ha apuntado.

Emiliano García-Page ha defendido que 'España no es un Estado fallido' sino que es un 'país que funciona', y ha resaltado la importancia del papel de las instituciones como el poder judicial o las fuerzas de seguridad en la etapa democrática.celebrado este domingo en el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca, García-Page ha mostrado un 'apoyo cerrado' a aquellos 'que sufrís un ataque simple y llanamente por hacer vuestro trabajo', y ha mencionado alAdemás, ha recordado que las leyes que regulan a estas instituciones provienen todas de la etapa democrática, en la que han gobernado los dos grandes partidos, por lo que considera después de 50 años 'la democracia no tiene que buscar responsabilidades fuera de ella' sino que 'lo que tenemos, para bien o para mal, ha sido obra de lo que hemos decidido'.

No cambia el voto, cambian las ganas de votar: los posibles efectos de la tormenta perfecta de escándalos en el PSOEEl presidente de Castilla-La Mancha ha apelado a mantener una defensa 'a ultranza' de las instituciones, que es 'la primera obligación de un político', y ha subrayado: 'La verdad no admite muros de ningún tipo'. El presidente catalán ha censurado la actitud de aquellos que quieren 'conquistar el poder, cueste lo que cueste', aunque sea a costa de poner en riesgo las instituciones, después de que el líder del PP





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