Illa rechaza paralizar el AVE Madrid-Barcelona por obras y defiende su seguridad

El presidente catalán se opone a cortar el servicio del AVE Madrid-Barcelona para renovar la vía, asegurando que es seguro tras el accidente de Urda y priorizando a los usuarios.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha manifestado su rechazo frontal a la posible paralización de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona durante los trabajos de renovación de la infraestructura. En un contexto marcado por recientes incidentes en la red ferroviaria, Illa ha subrayado que la prioridad debe ser afectar lo mínimo posible al servicio y a los viajeros, manteniendo la operativa normal siempre que sea técnicamente viable. Esta posición se ha hecho pública poco después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, admitiera que se está evaluando la opción de interrumpir la circulación durante la remodelación, una medida que ha generado un importante debate político y social.

Defensa de la seguridad en el AVE

Illa ha reafirmado que la alta velocidad ferroviaria sigue siendo un medio de transporte seguro, una postura que mantiene firmemente a pesar del accidente ocurrido en Urda, en Toledo. El líder catalán ha señalado que, en aquel suceso, el factor humano fue decisivo y determinante para la gravedad de los hechos, lo que no debe llevar a una generalización sobre la seguridad de toda la red. Para Illa, es fundamental mantener la confianza de los ciudadanos en la infraestructura, asegurando que las inversiones y las obras se realizan con criterios de máxima seguridad, sin comprometer la continuidad del servicio.

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El plan de obras y su impacto

El Govern catalán ha mantenido su esquema de trabajo respecto a la gestión de las infraestructuras, buscando avances en el traspaso de Rodalies antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Illa ha explicado que las obras de renovación se planificarán procurando mantener la circulación ferroviaria para minimizar las interrupciones. Si bien reconoce que esta metodología podría alargar los plazos de ejecución o requerir trabajos nocturnos y restricciones temporales, considera que es preferible no paralizar el servicio si las condiciones lo permiten, tal como se ha hecho en otros contextos europeos.

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Debate político y traspaso de Rodalies

La posición de Illa tiene importantes implicaciones políticas, especialmente en el contexto de la negociación para el traspaso de la gestión de Rodalies. Mantener la línea operativa facilita al Govern reclamar una gestión efectiva de las competencias ferroviarias antes de los comicios, sugiriendo que no modificará su agenda de traspasos. Además, esta estrategia evita tensiones públicas derivadas de posibles cortes en el servicio que podrían perjudicar el discurso político sobre la capacidad de gestión de la Generalitat. El Ejecutivo catalán se había fijado como meta celebrar una comisión bilateral de infraestructuras en octubre para formalizar el traspaso de las vías de la R1 y gestionar las transferencias económicas de deudas pendientes.

Reacciones del sector y nuevas medidas

La compañía ferroviaria Iryo ha pedido a la Agencia de Seguridad Ferroviaria la implementación de nuevos protocolos tras el incidente de Urda, sumándose a la revisión que están llevando a cabo Renfe y Adif. Ambas empresas han insistido en que las obras deban tener lugar sin paralizar el servicio, alineándose con la postura del Govern. Iryo ha señalado que las declaraciones de Puente han abierto una reflexión necesaria sobre la operativa, mientras que los controladores de Adif han acusado al ministro de presionarles para evitar retrasos, indicando que los trenes no pueden permanecer parados. Illa ha concluido que Óscar Puente ha dado todas las explicaciones posibles y que seguirá proporcionándolas, reafirmando su compromiso con la seguridad y la eficiencia del transporte público.