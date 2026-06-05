Ilia Topuria defiende su título de la UFC en la Casa Blanca en el evento UFC Freedom 250 por el 80 cumpleaños de Donald Trump

El campeón hispano-georgiano Ilia Topuria enfrentará a Justin Gaethje en un histórico combate de UFC en la Casa Blanca, evento organizado por Donald Trump con motivo de su 80 cumpleaños. Detalles de fecha, horario y dónde verlo en España.

El campeón hispano-georgiano Ilia Topuria se enfrentará a Justin Gaethje en un histórico evento de la UFC que se celebrará en la Casa Blanca , conocido como UFC Freedom 250.

Este combate, que se enmarca dentro de los festejos por el 80 cumpleaños del expresidente Donald Trump, marca un hito al ser la primera vez que la residencia oficial del presidente de Estados Unidos acoge un evento de artes marciales mixtas. Topuria, quien permanece invicto en su carrera profesional, defenderá el título del peso ligero en una velada que ha generado una enorme expectación a nivel internacional.

Durante una reciente visita al Despacho Oval, el luchador expresó su profundo agradecimiento a Trump por brindar la oportunidad de organizar lo que calificó como "el mayor evento de la historia" en ese emblemático escenario. Por su parte, Trump elogió la resistencia y el espíritu de Topuria, refiriéndose a él como alguien de quien "dicen que ya no se puede volver más duro".

Este evento también representa el regreso de Donald Trump a sus raíces en el mundo del espectáculo deportivo. Antes de entrar en la política, Trump estuvo muy vinculado a la WWE, la principal empresa de lucha libre profesional de Estados Unidos, que lo incluyó en su salón de la fama en 2013. Su conexión con el mundo del combate y el espectáculo queda patente en su entusiasmo por la organización de este evento en la Casa Blanca.

A través de un vídeo publicado en TikTok, Trump ha bromeado con la idea de dejar permanentemente la estructura metálica instalada en los jardines de la residencia para acoger los combates. Comparó esta estructura con la Torre Eiffel, señalando que en su momento se pensó que sería temporal, pero finalmente se quedó como un icono turístico.

"Se suponía que la desmontarían inmediatamente después de la Exposición Universal. Pero luego dijeron: 'Saben, nos gusta. ¡Dejémosla un poco más'", comentó el expresidente a sus seguidores desde el Despacho Oval. En su opinión, el octágono podría convertirse en un magnífico destino turístico, atrayendo a visitantes de todo el mundo.

El evento UFC Freedom 250, programado para el 25 de abril de 2025, no solo es una fight night de gran nivel deportivo, sino también un fenómeno mediático y cultural que une la política, el deporte y el entretenimiento. Para los aficionados en España, la velada estará disponible a través de la plataforma de streaming UFC Fight Pass, con horarios adaptados al huso horario peninsular.

La cartelera principal está prevista para comenzar a las 06:00 horas del sábado 26 de abril, hora española, mientras que los combates preliminares iniciarán a las 04:00 horas. Este acontecimiento subraya la creciente internacionalización de la UFC y la capacidad de sus estrellas, como Topuria, para trascender el ámbito deportivo y generar interés en contextos inesperados, como el corazón del poder político estadounidense.

La presencia de un campeón europeo defendiendo su título en un escenario tan simbólico como la Casa Blanca refleja el impacto global de las artes marciales mixtas y su evolución hacia eventos de dimensión planetaria





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