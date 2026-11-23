El historiador Ilan Pappé, autor de 'Una breve historia de Gaza', rechaza la división estatal y aboga por un modelo democrático único como única vía para la paz.

El historiador israelí Ilan Pappé ha emitido una advertencia contundente sobre el futuro del enclave mediterráneo al afirmar que si Gaza continúa existiendo exclusivamente como una "franja" confinada, no existe ninguna posibilidad real de alcanzar una solución política sostenible. Pappé , figura central del movimiento de los "nuevos historiadores" israelíes y académico exiliado en el Reino Unido, utiliza su obra más reciente para desafiar las narrativas tradicionales sobre la identidad y la geografía del territorio.

Actualmente residente en la ciudad de Exeter, Pappé dirige el Centro Europeo de Estudios Palestinos en la Universidad de Exeter , donde ha consolidado su carrera académica tras ser desterrado de su país natal por sus críticas al relato histórico oficial israelí. Desde esta base en el extranjero, el autor ha publicado Una breve historia de Gaza a través de la editorial Capitán Swing , una investigación meticulosa diseñada para rescatar la memoria de un territorio que funcionaba como un nodo comercial y cultural abierto al mar mucho antes de convertirse en la zona cercada que observamos en la actualidad.

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Deconstrucción del concepto de franja de Gaza

Una de las tesis centrales defendidas por Ilan Pappé en su nueva publicación es la rechazo absoluto del término "franja" para describir a la población palestina. El historiador argumenta que esta etiqueta geográfica encierra una intención política cruel al implicar que toda una demografía, compuesta por casi dos millones de personas, puede ser confinada en un espacio reducido sin derechos de movilidad. Para Pappé , comparar a los habitantes de Gaza con residentes de Barcelona o de otras ciudades europeas demuestra la artificialidad y la opresión inherente a la idea de un encierro permanente.

Además de cuestionar la terminología, Pappé destaca el devastador impacto del conflicto actual sobre el patrimonio inmaterial y material de la región. Señala que gran parte de los edificios históricos, archivos y bibliotecas de Gaza han sido destruidos, lo que representa una pérdida irreparable de la memoria compartida de sus habitantes. Su labor intelectual busca contrarrestar esta destrucción asegurando que la historia no se defina únicamente por los años de violencia, sino también por la capacidad de la sociedad local para mantener una vida normal y resiliente ante circunstancias adversas.

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Crítica a la administración tecnocrática y a la tregua

En el ámbito político, Ilan Pappé muestra un escepticismo profundo respecto al proceso de paz impulsado por Estados Unidos. Analiza la situación donde Hamas ha cedido el gobierno a una Administración tecnócrata palestina, un movimiento que, sin embargo, aún no ha logrado ingresar formalmente en el enclave. El experto cuestiona la validez de estos esfuerzos si la población de Gaza queda excluida de la participación directa en las decisiones que afectan a su supervivencia y futuro inmediato.

Según la perspectiva de Pappé , separar la cuestión general de Palestina del futuro específico de Gaza no ofrece nada fundamentalmente nuevo ni mejora las condiciones de vida de sus dos millones de habitantes. Aunque reconoce la importancia de detener la violencia continua, establece una distinción crítica entre un alto el fuego temporal y una solución estructural al problema. Considera que sin una participación activa de la sociedad local, cualquier mecanismo de tregua carece de las probabilidades necesarias para prosperar a largo plazo.

Alternativa al Estado dual y lecciones de Sudáfrica

Frente al modelo convencional de dos estados para dos pueblos, Ilan Pappé propone la creación de un único Estado democrático que integre a todos los habitantes de la región. Argumenta que la solución de dos estados simplemente busca mantener Gaza y Cisjordania como entidades separadas, perpetuando el statu quo de desigualdad y confinamiento. Para el autor, esta fragmentación no constituye una mejora respecto a la situación actual, especialmente cuando el desequilibrio de fuerzas impide a los palestinos defender sus intereses básicos.

El historiador israelí también reflexiona sobre las paralelismos históricos, citando la caída del apartheid en Sudáfrica como una fuente de inspiración política. Señala que la solidaridad internacional fue un factor determinante en la derrota de un régimen que parecía indestructible, demostrando que la justicia es posible bajo presión global. Aunque encuentra esperanza en ese ejemplo, su visión final se centra en la responsabilidad moral e histórica que recae sobre la comunidad internacional, y Occidente en particular, para abordar las consecuencias de las políticas que han afectado al pueblo palestino.