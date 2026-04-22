Iker Lecuona explica por qué el estilo de Marc Márquez es inalcanzable para el resto

Iker Lecuona analiza en el podcast Fast & Curious la dificultad de copiar el estilo de pilotaje de Marc Márquez, calificándolo como un talento único y fuera de toda lógica convencional.

En el reciente episodio del podcast Fast & Curious, el piloto Iker Lecuona ha ofrecido un análisis profundo y revelador sobre lo que significa intentar descifrar el estilo de pilotaje de Marc Márquez . Aprovechando el tiempo de descanso previo a la esperada cita del Gran Premio de España en el circuito de Jerez, Lecuona rememoró su experiencia durante la temporada 2023, cuando fue llamado para sustituir a Márquez en el equipo oficial Honda.

Según relata el actual piloto de Ducati en el Mundial de Superbikes, en aquel momento se dio cuenta rápidamente de que tratar de replicar las maniobras del ocho veces campeón del mundo era una tarea prácticamente imposible y, sobre todo, contraproducente para su propio aprendizaje en la pista. Lecuona fue muy claro al explicar que, tras analizar la telemetría del ilerdense apenas un par de veces, decidió descartar esa referencia para evitar frustraciones innecesarias. El deportista confesó que optó por fijarse en los datos de Joan Mir, cuyo estilo de conducción es considerablemente más suave y convencional, permitiéndole entender mejor cómo gestionar la moto en situaciones normales. La razón de este cambio de estrategia fue simple pero contundente: el modo en que Marc Márquez aborda cada curva desafía la lógica convencional de la física y de la ingeniería de la motocicleta. Para Iker, intentar copiar al 93 no tiene sentido porque su técnica es una anomalía dentro de la parrilla, algo que nadie más puede ejecutar con la misma naturalidad. El piloto valenciano destacó que, aunque muchos competidores poseen habilidades excepcionales en frenada, la forma en que Márquez gestiona la entrada en curva es un talento único que lo separa del resto. Incluso ahora, viendo su desempeño a bordo de la Ducati, Lecuona sostiene que la superioridad del catalán es evidente. Marc no solo es capaz de exprimir el potencial de la moto hasta límites insospechados, sino que sigue siendo un referente capaz de realizar maniobras que dejan atónitos a sus rivales y a los ingenieros. En conclusión, Iker Lecuona deja claro que el genio de Cervera ha construido un estilo tan personal y característico que, para cualquier otro profesional, intentar emularlo es un ejercicio de futilidad, ya que ese extra de talento que posee el campeón del mundo es, hoy por hoy, un activo inalcanzable para la inmensa mayoría de la parrilla de MotoGP





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