Iker Jiménez comenta impacto de la entrevista de Abascal en 'Horizonte'

El presentador de 'Horizonte' analiza cómo la entrevista de Santiago Abascal alteró la percepción pública y destaca su capacidad de calma y dominio comunicativo frente a David Broncano.

Iker Jiménez ha publicado su opinión sobre la entrevista de Santiago Abascal con David Broncano en el programa ' Horizonte' de Cuatro, señalando que el encuentro ha modificado la percepción del público sobre el líder de Vox. El comentario del presentador llega dos días después de la transmisión, la cual registró altas audiencias y convirtió el episodio en un hito televisivo.

Análisis de la entrevista y su contenido

El programa, transmitido en la cadena de contenidos públicos, reunió a Abascal y a Broncano durante dos horas en prime time. Jiménez describe la actuación de Abascal como una muestra de "templanza brutal", subrayando su dominio de la comunicación y una cercanía que, según el comentarista, sorprendió a los espectadores.

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Durante la conversación, Abascal abordó temas de vivienda e inmigración, mostrando conocimiento y una defensa de las políticas de su partido. Jiménez señala que el exaltado sentimiento de miedo que ha rodeado a Abascal en la prensa se ha visto cuestionado por la calma que presentó ante el entrevistador.

Reacción de los protagonistas y actores involucrados

Tras la emisión, Abascal confesó en la radio COPE que estaba orgulloso de su actitud en el programa, alegando que su presencia fue bien recibida por la audiencia. En el mismo día, el presidente de GAD3, Narciso Michavila, comentó que el PSOE debería prestar atención a la crítica que el programa ha creado sobre la campaña de miedo de Abascal.

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Jiménez también resaltó la dificultad que supone entrevistar a un político de la oposición, admitiendo que el papel de entrevistador se le cayera pesado durante el intercambio. Se mostró respetuoso con Broncano, quien expresó que no se sentía a la altura de la televisión pública después del episodio.

Consecuencias y próximos pasos en el debate político

La audiencia alcanzada por la entrevista superó la de la llegada de Pedro Sánchez a la televisión pública, convirtiéndose en la emisión más vista en la historia del programa. El Consejo de Informativos de TVE anunció que "alguien debería asumir las responsabilidades", indicando la importancia del episodio para el sistema público de medios.

En el futuro, se espera que el debate sobre la figura de Abascal continúe en la esfera pública, influenciado por las impresiones generadas en el programa. El impacto del evento en la psique colectiva española será evaluado en las próximas elecciones, donde la percepción del candidato y su capacidad para manejar la comunicación serán cruciales.