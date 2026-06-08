Iker Casillas felicita a Florentino Pérez y analiza el resultado de Riquelme en las elecciones del Real Madrid

Iker Casillas reacciona a la reelección de Florentino Pérez felicitándolo y destacando el 35% de votos obtenido por Enrique Riquelme en las elecciones del Real Madrid, donde apoyó a este último como parte de su equipo de campaña.

Iker Casillas , el legendario exportero del Real Madrid , ha roto su silencio tras las elecciones presidenciales del club blanco, que se celebraron el pasado domingo.

Florentino Pérez resultó reelegido con el 65% de los votos (21.741 sufragios), mientras que Enrique Riquelme obtuvo un 35% (11.814 votos), un resultado que, aunque esperado, mostró un margen más ajustado de lo previsto. Las impugnaciones de votos retrasaron la proclamación oficial, pero finalmente se confirmó la continuidad de Florentino al frente del Real Madrid por cuatro años más.

El presidente celebró la victoria en el Hotel Eurobuilding, a solo 500 metros del Santiago Bernabéu, en un ambiente de euforia entre sus seguidores. Sin embargo, lo más destacado de la jornada posterior fueron las reacciones de figuras clave del madridismo, especialmente la de Iker Casillas, quien había apoyado públicamente a Riquelme en los últimos días de campaña. En sus redes sociales, Casillas publicó un mensaje conciliador: 'Enhorabuena a Florentino Pérez por su reelección para Presidente del Real Madrid.

Trabajar en el presente y de la mejor manera para volver por la senda del éxito. Como siempre: Hala Madrid!

', escribió más de 16 horas después de conocerse el resultado. Pero no se limitó a felicitar al ganador; también analizó el desempeño de Riquelme: 'Felicidades a Enrique Riquelme y a su equipo por ese 35% de votos en apenas 2 semanas para presentarse a las elecciones del Real Madrid. Me parece un gran dato y una gran campaña. Trabajar para el futuro, con tiempo por delante, para poder volver a optar al cargo'.

El exportero formó parte del proyecto de Riquelme, acompañado de otras leyendas como Vicente del Bosque, Fernando Hierro y Raúl González Blanco, este último proyectado como director deportivo. Durante la campaña, Casillas había mostrado su apoyo a Riquelme, celebrando su apuesta por Haaland y expresando descontento por el posible regreso de Mourinho. Las elecciones evidencian una división en el madridismo: uno de cada tres socios no confió en Florentino Pérez, a pesar de la corta campaña de Riquelme.

El empresario madrileño, en su discurso de victoria, no mencionó a su rival, mientras que Riquelme prometió seguir trabajando para volver más fuerte en futuros comicios. Este escenario plantea interrogantes sobre el futuro del club, con una oposición que, aunque minoritaria, cuenta con el respaldo de figuras emblemáticas. Casillas, al tender puentes entre ambos bandos, busca la unidad, pero su doble mensaje refleja la complejidad del momento.

El Real Madrid enfrenta desafíos deportivos y de gestión, y la reelección de Florentino no cierra el debate sobre el rumbo del club. La afición espera que, más allá de las diferencias, prime el interés del equipo y se recupere la senda de los títulos.

Con la mirada puesta en el futuro, el madridismo se prepara para una nueva etapa bajo la presidencia de Florentino Pérez, con la esperanza de que la experiencia y la gestión actual logren mantener al club en la cima del fútbol mundial





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Elecciones Florentino Pérez Iker Casillas Enrique Riquelme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Florentino Pérez, tras ser reelegido: 'El Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios'Se impone a Enrique Riquelme en las elecciones al Real Madrid y promete atender las preocupaciones de los socios que no le han votado. 'Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos', indicó Florentino Pérez.

Read more »

Así es el discurso ganador de Florentino Pérez: 'Hoy ha ganado el Real Madrid'Florentino Pérez inició su nuevo mandato al frente del Real Madrid reivindicando el respaldo obtenido en las urnas y defendiendo el modelo de propiedad de los socios que...

Read more »

Florentino Pérez seguirá al frente del Real Madrid hasta 2030El presidente del club madrileño ha sido reelegido después de imponerse a Enrique Riquelme en las elecciones del club.

Read more »

Florentino Pérez gana las elecciones en el Real Madrid y anuncia fichajesLa Junta Electoral del Real Madrid ha anunciado que la candidatura encabezada por Florentino Pérez ha ganado las elecciones con un 65% de los votos. Pérez ha anunciado que está planeando fichar a varios jugadores, incluyendo a José Mourinho, y ha hablado de una oferta de 150 millones de euros por un jugador del PSG.

Read more »