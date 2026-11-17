IKEA España cierra su ejercicio fiscal con una facturación récord superior a los 2.000 millones de euros. La compañía sueca confirma su expansión nacional con la apertura de 15 nuevas tiendas en los próximos cuatro años.

IKEA España ha comunicado el cierre de su año fiscal 26, que abarca desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026, superando por primera vez la barrera de los 2.000 millones de euros en facturación. Este hito financiero representa un incremento del 1,8 % respecto al ejercicio anterior, consolidándose como una cifra histórica para la compañía en el mercado español.

Cifras de negocio y crecimiento sostenido

La multinacional sueca ha detallado que el volumen total de productos vendidos alcanzó los 167,4 millones de unidades, lo que supone un aumento del 1,9 % frente al periodo anterior. Este crecimiento global se sustenta en el desempeño de sus diversas divisiones comerciales, destacando especialmente el sector de alimentos y restauración.

Also read Ikea acelera su plan de expansión en España y abrirá una nueva tienda en Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Dicha área, conocida como IKEA Food, ha facturado 82,6 millones de euros, registrando un crecimiento interanual del 7 %. Esta tendencia positiva refleja un interés creciente del consumidor español por las experiencias culinarias y la oferta gastronómica que la marca pone a su disposición en sus establecimientos.

Estrategia de precios y inversión en producto

El objetivo principal de esta mejora en los resultados es mantener el compromiso de accesibilidad económica. Para ello, la compañía ha anunciado una inversión directa de 53,4 millones de euros en España con el fin de reducir el precio de 397 productos concretos. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que alcanza los 1.200 millones de euros en todo el mercado europeo.

Advertisement

Carl Aaby, CEO y CSO de IKEA en España, ha subrayado que, aunque el modelo de negocio enfrenta presiones actuales, es esencial aportar su granito de para lograr objetivos cada vez más retadores. La compañía busca bajar precios de forma estructurada para seguir siendo referencia en el sector.

Expansión física y nuevos puntos de contacto

La estrategia comercial incluye un nuevo plan de apertura que contempla la creación de 15 tiendas en España durante los próximos cuatro años. Esta inversión estimada de 50 millones de euros se enmarca dentro de una agenda global de la marca que busca acercar sus servicios a los hogares mediante diferentes formatos.

El primer proyecto de este ciclo de expansión se concretará con la apertura de una tienda en Sant Pere de Ribes, en Barcelona, programada para el 15 de diciembre. Esta medida responde a la demanda de los clientes por tener puntos de venta físicos más próximos a sus ubicaciones residenciales.

Celebración del aniversario y legado socioeconómico

En este ejercicio, IKEA celebra 30 años de presencia en España, marcando el aniversario de su primera tienda en Badalona en mayo de 1996 y la apertura de Ikea Alcorcón en septiembre del mismo año. La red actual cuenta con cerca de 90 puntos de contacto, combinando tiendas tradicionales, espacios urbanos y áreas de planificación.

Advertisement

Un estudio de impacto socioeconómico elaborado por la consultora EY revela que las ventas acumuladas de la compañía en el país alcanzan los 31.315 millones de euros. Además, la actividad ha generado 6.480 millones de euros en el mercado, consolidando su papel como un actor clave en la economía nacional.

Impulso al programa de fidelización

El programa de lealtad IKEA Family ha experimentado un crecimiento notable, alcanzando los 8,7 millones de socios, un incremento del 6,9 % interanual. Este dato se complementa con el volumen de visitantes que superó los 293,7 millones, con 51,7 millones en puntos de contacto físicos y un crecimiento del 1,6 % en este segmento.

La compañía mantiene que España es un mercado referente en liderazgo de equipos e innovación. Según Aaby, el legado de la marca debe traducirse en un compromiso real con las generaciones futuras y con la capacidad de innovar en los formatos de venta para seguir satisfaciendo las necesidades cambiantes de los usuarios.