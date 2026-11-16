III Cursa Vertical Bombers Torre Diagonal One: Superando los 110 metros

Más de 220 participantes, incluyendo 50 bomberos y 170 corredores, desafiaron la Torre Diagonal One el 14 de noviembre en una jornada de resistencia y homenaje.

La Torre Diagonal One se transformó en un escenario de resistencia física y espíritu deportivo el sábado 14 de noviembre, acogiendo la tercera edición de la Cursa Vertical Bombers. Este evento, reconocido como una de las competiciones de subida de escaleras más prestigiosas de España, reunió a una multitud diversa de participantes que desafiaron los 110 metros de desnivel vertical del icónico edificio barcelonés.

Desafío Físico de los Bomberos con Equipamiento E-2

La jornada comenzó con la modalidad más exigente, reservada exclusivamente a los profesionales de los bomberos, quienes ascendieron hasta la planta 24 cargando con el equipo de intervención E-2 completo. Cada participante debió soportar una carga de aproximadamente 18 kilos, que incluía traje de intervención, casco, botella de aire, espaldera y demás equipamiento indispensable para la respuesta de emergencia.

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Esta prueba no solo puso a prueba la fuerza bruta y la resistencia cardiovascular de los 50 bomberos inscritos, sino que también sirvió como un homenaje público a las enormes exigencias físicas que enfrentan diariamente. Al realizar la subida con todo el equipo, demostraron la preparación y dedicación necesarias para proteger a la ciudadanía, convirtiendo el desafío deportivo en una muestra tangible de su competencia profesional.

170 Corredores Populares Conquistan el Desnivel

Seguidamente, el evento abrió sus puertas a la comunidad con la participación de más de 170 corredores populares, quienes buscaron alcanzar la cima en el menor tiempo posible. A diferencia de las competencias tradicionales en superficie, esta carrera vertical requirió una gestión estratégica del esfuerzo, una resistencia muscular específica y la capacidad de mantener un ritmo constante en cada escalón.

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Los atletas tuvieron que superar una diferencia de altura significativa entre la planta baja y la azotea, validando su capacidad de superación personal. La competición destacó por combinar la exigencia física extrema con el espíritu de aventura, demostrando que los grandes retos deportivos pueden integrarse armoniosamente en el corazón urbano de Barcelona.

Carrera Infantil con Enfoque en Valores y Diversión

El componente inclusivo del evento fue fundamental, con la celebración de la tercera edición de la Carrera Vertical Torre Diagonal One infantil, diseñada para acercar el deporte a las familias. Esta categoría adoptó un carácter estrictamente lúdico y no competitivo, eliminando la presión del cronómetro para fomentar la participación activa de los más pequeños.

Todos los niños inscritos en esta actividad recibieron el dorsal número 1, simbolizando la igualdad de oportunidades y el enfoque en la experiencia personal. Al completar el recorrido de solo dos plantas, cada participante fue recompensado con una medalla conmemorativa, reforzando valores esenciales como el compañerismo, la diversión y la construcción de hábitos saludables desde edades tempranas.

Reconocimiento al Esfuerzo y Legado del Evento

La jornada finalizó con la ceremonia de entrega de premios, donde se reconoció el rendimiento excepcional de los atletas más rápidos en las distintas categorías. Este cierre sirvió para validar el esfuerzo colectivo de los bomberos, los corredores y las familias, consolidando la prueba como un referente anual de integración social a través del deporte.

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La organización, bajo el paraguas de iniciativas promovidas por actores como Sport Life Iberica, logró crear un espacio único donde la competición se fusiona con la celebración comunitaria. Este éxito reafirma el papel de la Torre Diagonal One no solo como un hito arquitectónico, sino como un punto de encuentro para la superación personal y la vitalidad deportiva en la capital catalana.