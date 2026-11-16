III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte en Alcázar de San Juan

El III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte de Castilla-La Mancha se celebrará el 23 y 24 de noviembre en Alcázar de San Juan, abordando planificación de maratones y entrenamiento de fuerza.

El III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte de Castilla-La Mancha transformará la ciudad de Alcázar de San Juan durante los días 23 y 24 de noviembre. Este evento académico y práctico se centra exclusivamente en resolver las dudas más frecuentes del deportista amateur, integrando la planificación de carreras de larga distancia con la incorporación estratégica del trabajo de fuerza. La organización busca cerrar la brecha entre la teoría científica y la aplicación cotidiana en la vida de quienes compiten por pasión.

La ciencia detrás del entrenamiento popular

La ciencia del deporte proporciona las herramientas necesarias para que los corredores tomen decisiones fundamentadas en lugar de seguir recomendaciones genéricas. Un enfoque riguroso permite entender el propósito de cada sesión, evaluar la respuesta fisiológica al esfuerzo y adaptar la carga de trabajo a las circunstancias individuales. Este enfoque desplaza la atención del volumen excesivo hacia la calidad de la intensidad y la distribución inteligente del tiempo disponible para la recuperación.

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La investigación reciente desmiente la existencia de recetas universales aplicables a todos los atletas sin distinción. Un ensayo clínico con 38 corredores recreativos demostró que distintas distribuciones de intensidad pueden generar mejoras similares en las variables físicas, incluso con volúmenes de entrenamiento total diferentes. Este hallazgo subraya la necesidad de personalizar los métodos según la experiencia y las limitaciones de cada individuo.

Planificación estratégica para la maratón

Preparar una maratón de 42,195 kilómetros requiere una visión integral que excede ampliamente el día de la competición. Los participantes deben dedicar tiempo a reservar espacios en su agenda, sostener una preparación constante y definir objetivos coherentes con su punto de partida actual. La gestión del calendario implica responder preguntas críticas sobre la frecuencia semanal de entrenamiento y la organización de las cargas en periodos de alta exigencia laboral.

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El asesoramiento profesional resulta indispensable para traducir el conocimiento teórico en un plan ejecutable. Un entrenador o especialista ayuda a ajustar la carga según el nivel de experiencia y la disponibilidad real de la persona. Esta supervisión permite evitar lesiones y garantizar que el progreso sea sostenible a lo largo de los meses previos a la fecha límite.

El papel del entrenamiento de fuerza en la resistencia

La intervención del entrenamiento de fuerza constituye otro pilar fundamental para la mejora del rendimiento en deportes de resistencia. Muchos corredores aún identifican su preparación exclusivamente con la actividad de correr, ignorando los beneficios sistémicos del trabajo muscular. La evidencia sugiere que ciertos métodos de fuerza pueden optimizar la economía de carrera, reduciendo el coste energético necesario para mantener una velocidad determinada.

Una revisión sistemática con metaanálisis publicada en 2024 confirmó que programas estructurados de fuerza mejoran la economía de movimiento en corredores de media y larga distancia. Los efectos positivos dependen del método seleccionado y de las condiciones específicas del programa aplicado. Seleccionar ejercicios adecuados y ajustar la carga requiere criterio técnico para integrar estos elementos sin interferir negativamente en los rodajes principales.

Experiencias vitales y compromiso deportivo

Las experiencias personales aportan una perspectiva esencial sobre la dedicación que implica el deporte de alto nivel. Para el aficionado, la mejora constante convive con horarios laborales, responsabilidades familiares y tiempo limitado. Preparar un reto serio exige encontrar una organización semanal que sea sostenible y realista. Conocer historias de superación ayuda a reflexionar sobre los objetivos elegidos y el nivel de compromiso necesario.

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El programa del congreso también incluye sesiones sobre liderazgo, gestión de equipos y educación física en el ámbito académico. El evento está dirigido a docentes, entrenadores, investigadores, profesionales del deporte y estudiantes de la región. La Residencia para Deportistas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha servirá como uno de los escenarios clave para estas discusiones técnicas.