III Carrera de Papá Noel Octopus Energy Barcelona 20 de diciembre

La III Carrera de Papá Noel Octopus Energy se celebra el 20 de diciembre en el Parc del Fòrum de Barcelona. Un evento familiar con 4.000 plazas, recorrido de 5 km y disfraces incluidos.

La III Carrera de Papá Noel Octopus Energy regresará a Barcelona el próximo domingo 20 de diciembre para celebrar el espíritu navideño junto a miles de corredores. Este evento deportivo familiar transformará el Parque del Fórum en un escenario colorido lleno de Papás Noel y elfos que desean despedir el año con diversión y actividad física.

Detalles del recorrido y aforo limitado

La organización ha confirmado que la prueba contará con un recorrido de aproximadamente 5 kilómetros, con la salida y la meta ubicadas dentro del mismo Parque del Fórum. El límite de participantes está establecido en 4.000 corredores, distribuidos en 3.200 dorsales para Papás Noel y 800 para Elfos. La salida oficial está programada para las 10:30 horas.

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Para garantizar la temática del evento, los mayores de 12 años deberán vestir el traje de Papá Noel, mientras que los niños y niñas de entre 1 y 12 años correrán caracterizados de elfos. Las inscripciones, que se pueden realizar hasta el 17 de diciembre a las 23:59 horas o hasta agotar el aforo, incluyen el traje completo, dorsal con chip, diploma acreditativo y una bolsa de regalos de los patrocinadores.

Posiciones de los organizadores y requisitos

Sport Life Ibérica S.A.U., empresa responsable de la organización, ha detallado que el precio individual es de 16,95 euros. La organización ofrece descuentos especiales para familias y grupos que deseen participar en esta edición. Estos datos corresponden a la entidad con CIF A-82090952, cuyo domicilio social se encuentra en la calle Nestares 20 de Madrid.

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La dirección electrónica para consultas y trámites relacionados con la inscripción es sportlifeiberica@slib.es, con el número de teléfono de contacto 913470100. Los participantes deben proporcionar datos personales como nombre, apellidos, dirección postal y fecha de nacimiento para completar el registro en la plataforma oficial.

Impacto y próximos pasos para los corredores

Este evento busca fomentar la unión familiar y la práctica de deporte al aire libre en una fecha señalada del calendario. Los corredores que cumplan con todos los requisitos recibirán un diploma y una bolsa de obsequios que incluyen productos de los colaboradores del evento. La participación está abierta a toda la familia bajo las categorías de edad establecidas.

Para quienes tengan dudas sobre la protección de sus datos personales, Sport Life Ibérica S.A.U. cuenta con un Delegado de Protección de Datos que se puede contactar en la dirección electrónica dpo@slib.es. Los datos se conservarán debidamente bloqueados durante un plazo máximo de cinco años para hacer frente a responsabilidades legales, según indica la política de privacidad publicada por la empresa organizadora.