Ignatius, el cómico tinerfeño que desafía a la ultraderecha y a la Iglesia

Ignatius, un cómico tinerfeño conocido por su humor ácido y su crítica social, desafía en un vídeo a la ultraderecha y a la Iglesia católica en una alocución que mezcla humor, crítica y provocación. Además, reivindica la independencia de Canarias y la necesidad de más "charos" y menos policía.

La vida sin Ignatius sería mucho peor. Este vídeo así lo demuestra. Su intervención en el programa A vivir que son dos días de este sábado evidencia hasta qué punto el cómico tinerfeño combina humor y crítica social como nadie.

"Yo soy de Granadilla, me ofrezco voluntario a recibir yo a esa tripulación en el puerto de Granadilla, hacerles el grito sordo... y a lo mejor se dan la vuelta y se van", arranca su alocución –atropellada como siempre– haciendo referencia a la crisis del hantavirus y a la polémica suscitada en torno al fondeo del Hondius frente a las costas canarias. Prosigue con una propuesta distópica que conjuga nacionalismo canario y actitudes libidinosas: "Podría recibirlos yo y chuparles el pezón uno a uno y contagiar el hantavirus al resto de la población canaria y aprovechar el momento para pedir por fin la independencia".

De chupar pezones y reivindicar independencias pasa, en cuestión de segundos, a los abusos de la Iglesia católica. Todo un alarde discursivo al alcance de muy pocos: "A ver si voy a ser yo el líder político que por fin traiga la independencia a las Islas Canarias y recibir al papa, que es que el papa va a ir a Canarias. Por primera vez la Iglesia ha reconocido mil casos de clérigos acusados de abuso sexual.

Que es que no es que no lo quisieran reconocer, es que estaban esperando a que la cifra fuera redonda". Pero el plato fuerte llega con la ultraderecha. En concreto, Ignatius hace referencia a la crítica que muchos fachas le hacen cuando le echan en cara que no se atreve a hacer chistes con el islam: "Esa gente no se da cuenta de que yo también me atengo al principio de prioridad nacional.

La prioridad nacional también es reírse primero de los de aquí".

"Serán unos putos fachas pero son nuestros putos fachas", remata Ignatius en medio de las risotadas que ya son generalizadas. Y a modo de cierre, ya con el público en el bolsillo, el cómico evoca la figura del agitador ultra Vito Quiles y reivindica a las "charos": "La grandeza de una democracia se mide por el volumen de gilipollez que es capaz de absorber.

Es decir, por las ganas que te quedas de soltarle a Vito Quiles la puta hostia de su vida. ¡Más charos y menos policía! "





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