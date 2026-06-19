Ignacio Haupt abandona Anfac para unirse a Indra y defiende la protección de la industria europea frente a China

El presidente de Indra, Ignacio Haupt, ha presentado su discurso de despedida de la patronal nacional de fabricantes de coches, Anfac, para unirse a la empresa española Indra. Haupt ha incidido en la necesidad de proteger la industria europea frente a China, destacando la importancia de políticas estables y claras para el libre comercio.

El presidente de Indra , Ignacio Haupt , ha presentado su discurso de despedida de la patronal nacional de fabricantes de coches, Anfac , para unirse a la empresa española Indra .

Haupt ha incidido en la necesidad de proteger la industria europea frente a China, destacando la importancia de políticas estables y claras para el libre comercio. Ha recordado algunas medidas que impuso China cuando los europeos se fueron a la zona asiática, como la obligación a las marcas europeas de asociarse con compañías locales.

Además, ha señalado que los aranceles se han puesto debido a prácticas desleales y que se hace para corregir eso. Por su parte, el vicepresidente de Anfac, Jordi Recasens, ha aprovechado para recordar los 25 años que ha pasado en el sector del automóvil y ha alertado sobre la necesidad de proteger el ecosistema europeo para no seguir vendiendo coches en el continente sin fabricarlos.

Recasens ha indicado que, al menos de momento, está muy centrado en la protección del vehículo eléctrico europeo, que es solo el 20% del mercado actual, pero que se espera que aumente hasta un 50% entre 2027 y 2030. El Plan España Auto 2030, la hoja de ruta para el sector que Anfac presentó en diciembre junto al Gobierno, es una medida que se incluirá dentro del Industrial Accelerator Act (IAA) en el que están trabajando las autoridades comunitarias.

Haupt y Recasens se han mostrado confiados en que un posible cambio de Gobierno no afectará a la puesta en marcha del plan





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