José Vicente de los Mozos confirma modificaciones técnicas para el Gran Premio de España 2027 en IFEMA, incluyendo una chicane y nueva curva emblemática.

IFEMA Madrid ha anunciado una reforma significativa del trazado del circuito urbano donde se celebra el Gran Premio de España de Fórmula 1, con modificaciones técnicas que entrarán en vigor para la edición de 2027. José Vicente de los Mozos, presidente ejecutivo de IFEMA Madrid, reveló durante el Business Sport Forum (BSF) que las obras incluyen la implementación de una nueva chicane y un viraje diseñado para ser una curva emblemática, buscando mejorar la competitividad de la pista.

Modificaciones técnicas para mejorar el espectáculo

La estructura de la carretera sufriera cambios estratégicos definidos en colaboración con la FIA, cuya aprobación está prácticamente concretada según ha informado el directivo. Estos ajustes buscan responder a las críticas sobre la escasez de adelantamientos en la actual configuración, un problema que se hizo evidente durante los test de Fórmula 3 celebrados en agosto de 2026, donde se desplegaron casi veinte banderas rojas debido a la alta exigencia y peligrosidad del trazado existente.

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Estrategia a diez años y apoyo institucional

El plan estratégico de IFEMA Madrid se enmarca en un contrato de una década, lo que permite a José Vicente de los Mozos trabajar con una visión a largo plazo centrada en la mejora continua de las instalaciones y la experiencia del espectador. El directivo ha subrayado la importancia de mantener el respaldo de la Casa Real, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, una postura reforzada por Carmelo Sanz, presidente del Real Automóvil Club de España (RACE) y vicepresidente de la FIA, quien ha destacado que la innovación constante es clave para el éxito futuro del evento.

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Impacto audiovisual y comercial del evento

El impacto del Gran Premio de España va más allá de la pista, con DAZN España comprometida a transformar las narrativas deportivas en productos audiovisuales que generen emoción, tras renovar sus derechos de difusión hasta 2030. Eugenio Blanco, vicepresidente sénior de Contenidos de DAZN España, ha enfatizado este reto creativo como parte fundamental de la estrategia global, alineándose con los objetivos de IFEMA Madrid de mejorar los accesos a las instalaciones y expandir los programas de entretenimiento con conciertos en los pabellones para consolidar el evento como un modelo de transformación urbana de éxito internacional.