Identifican 66 de 69 muertos del accidente ferroviario en Urda, Toledo

El balance provisional tras el accidente ferroviario en Urda, Toledo, confirma 69 fallecidos. Ya se han identificado a 66 víctimas, entre ellas varias extranjeras, mientras se completan las últimas tres identificaciones forenses.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado que las labores de identificación de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, han permitido identificar ya a 66 de las 69 personas fallecidas. Estas datos han sido proporcionados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, y reflejan el estado actual de las investigaciones forenses en la zona. El balance provisional continúa siendo de 69 personas fallecidas, con tres denuncias por desaparición activas que aún no se han cerrado completamente con la identificación definitiva de los cuerpos restantes.

Detalle de las nacionalidades identificadas

Las identificaciones realizadas corresponden a todas las víctimas mortales del siniestro con excepcion de las tres personas que faltan por verificar. Entre los fallecidos identificados se encuentran ciudadanos de diversas nacionalidades, lo que ha requerido una coordinación internacional específica. Se ha confirmado la identidad de una persona de nacionalidad argentina, una de nacionalidad canadiense y una de nacionalidad checa. Asimismo, se han identificado cuatro personas de nacionalidad estadounidense, una de nacionalidad francesa, una de nacionalidad japonesa, una de nacionalidad mexicana, una de nacionalidad portuguesa y una de nacionalidad tunecina.

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En las próximas horas se producirá la identificación definitiva de las tres personas fallecidas que aún permanecen pendientes de verificación. Estas tres víctimas también serían de nacionalidad extranjera, lo que añade complejidad a los trámites legales y de comunicación con los países de origen. Las autoridades están a la espera de la llegada a territorio nacional de las familias localizadas, quienes han manifestado su deseo de viajar a España para realizar de manera personal los trámites de identificación y los procedimientos administrativos correspondientes.

Proceso forense y equipo multidisciplinario

Estos datos han sido recogidos por el Centro Integrado de Datos (CID), constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación médico-forense y de policía científica en sucesos con víctimas múltiples. El proceso de autopsia y análisis ha sido realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Han sido notificadas ya a las familias 60 identificaciones, que corresponden a 36 hombres y 24 mujeres. La notificación a las familias de las seis personas fallecidas restantes identificadas se hará con la mayor celeridad posible.

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Más de 60 profesionales han estado participando en Toledo desde el pasado miércoles en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos. El equipo está integrado por médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres, así como por dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. También han intervenido en la realización de las autopsias un total de seis técnicos de autopsia, distribuidos entre tres de Toledo, dos de Albacete y uno de Guadalajara.

Coordinación policial y apoyo psicológico

Para garantizar la precisión en las identificaciones, se han empleado diversas técnicas forenses avanzadas. Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargan de la realización de las pruebas de ADN post mortem, un proceso fundamental para identificar a las víctimas con certeza absoluta. Por su parte, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realiza las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que han denunciado las desapariciones, con un total de 27 agentes participando en esta tarea.

El componente humano y emocional del proceso también ha sido atendido con la intervención de expertos en psicología. Han participado en el equipo tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, y una psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal. Un total de 47 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares, y las notificaciones se realizan de manera fehaciente, incorporándose a la estadística oficial del CID únicamente una vez que se ha notificado a la familia y no antes.