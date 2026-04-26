Identificado el sospechoso del tiroteo cerca de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

Cole Tomas Allen, de 31 años, ha sido identificado como el hombre que disparó cerca de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El sospechoso es profesor y desarrollador de videojuegos, con una trayectoria académica destacada.

Las autoridades han identificado a Cole Tomas Allen , un hombre de 31 años residente en Torrance, California, como el sospechoso responsable de disparar en las inmediaciones de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este sábado por la noche.

El incidente, que tuvo lugar cerca del lugar donde el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios del gobierno se encontraban reunidos, generó una rápida respuesta policial y la detención del individuo. Según fuentes cercanas a la investigación, Allen fue rápidamente reducido por las fuerzas de seguridad sin causar heridos graves entre los asistentes a la cena. La investigación preliminar revela un perfil complejo para el sospechoso, que combinaba actividades académicas con intereses en el desarrollo de videojuegos.

Allen, según registros públicos y su perfil en LinkedIn, se desempeñaba como profesor a tiempo parcial en C2 Education, una empresa dedicada a la preparación de exámenes y tutorías. De hecho, la compañía lo reconoció como “profesor del mes” en diciembre de 2024, lo que sugiere una reputación positiva en su rol educativo.

Sin embargo, esta imagen contrasta con la acción violenta que presuntamente cometió. La empresa C2 Education no ha emitido una declaración oficial hasta el momento y no hubo respuesta a las llamadas realizadas a su número de teléfono este sábado por la noche. La trayectoria académica de Allen es notable. Se graduó del prestigioso Instituto Tecnológico de California (Caltech) en 2017 con una licenciatura en ingeniería mecánica.

Posteriormente, continuó su formación y obtuvo una maestría en informática de la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills el año pasado. Durante su tiempo en Caltech, Allen demostró su ingenio y habilidades de innovación al desarrollar un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas, un proyecto que fue destacado en un reportaje de noticias local en 2017. Este invento reflejaba su interés por aplicar sus conocimientos técnicos para mejorar la calidad de vida de las personas.

Además de su carrera académica y docente, Allen también se dedicaba al desarrollo de videojuegos de forma independiente. Su perfil de LinkedIn revela que se describía a sí mismo como desarrollador de videojuegos y que había lanzado un juego independiente llamado Bohrdom en la plataforma Steam, con un precio de 1,99 dólares. Registró la marca comercial del nombre del juego en 2018, lo que indica su compromiso con este proyecto creativo.

Actualmente, según su perfil, estaba trabajando en un segundo juego, provisionalmente titulado ‘First Law’, lo que sugiere una pasión continua por la creación de experiencias interactivas. La investigación también ha revelado detalles sobre las inclinaciones políticas de Allen. Los registros de la Comisión Federal Electoral muestran que realizó una donación de 25 dólares a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024.

Este dato, aunque no necesariamente indicativo de sus motivaciones para el incidente en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, proporciona un contexto adicional sobre sus creencias y afiliaciones políticas. Las autoridades continúan investigando a fondo los antecedentes de Allen, sus posibles motivaciones y cualquier conexión con grupos o ideologías extremistas. Se están analizando sus comunicaciones, redes sociales y actividades en línea para obtener una comprensión más completa de su perfil psicológico y sus intenciones.

La seguridad de los eventos de alto perfil como la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido reforzada en los últimos años, y la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad en este caso demuestra la efectividad de estos protocolos. El incidente ha generado preocupación sobre la creciente polarización política y la amenaza de la violencia en el contexto de eventos públicos y políticos.

La investigación sigue en curso y se espera que se revelen más detalles en los próximos días. La colaboración entre diferentes agencias de seguridad, incluyendo el Servicio Secreto y el FBI, es fundamental para garantizar la seguridad de los funcionarios del gobierno y del público en general





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