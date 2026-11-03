Identificadas 69 víctimas mortales del accidente ferroviario en Urda, Toledo

El CID confirma la identidad de las 69 víctimas fatales del accidente de tren en Toledo. Detalle de nacionalidades, desglose por género y procesos forenses que permitieron la identificación mediante ADN y huellas.

El Centro Integrado de Datos (CID) ha confirmado oficialmente este lunes que se han identificado a las 69 personas fallecidas en el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, el pasado miércoles 28 de octubre. Esta noticia proviene del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, asegurando que el proceso forense ha sido completado con la máxima rigorosidad y celeridad.

Desglose demográfico de las víctimas

El balance provisional detallado por el CID revela que 54 de las víctimas eran de nacionalidad española, mientras que 15 eran ciudadanos extranjeros. El grupo incluye 40 hombres y 29 mujeres, todas ellas mayores de edad. Entre los ciudadanos extranjeros se destacan 4 estadounidenses, 2 australianos, 2 japoneses, y representantes de Argentina, Canadá, la República Checa, Francia, México, Portugal y Túnez.

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El CID estableció un servicio de apoyo psicológico para las familias afectadas, integrado por tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y una del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal. Se notificó personalmente a cada familia y a las oficinas consulares correspondientes.

Procesos forenses y equipos técnicos

Más de 60 profesionales participaron en las tareas de identificación en Toledo, incluyendo médicos forenses de Toledo, Ciudad Real, Cáceres, Cuenca y asesores del Ministerio de Presidencia. Ocho técnicos de autopsia, provenientes de diversas regiones como Albacete y Guadalajara, colaboraron en las diligencias.

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El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil realizó las identificaciones mediante huella dactilar y análisis de ADN, apoyado por el Instituto Nacional de Toxicología. Veintisiete agentes de Policía Judicial ejecutaron estas tareas clave para el registro oficial del CID.

Apoyo logístico y estado actual

La Unidad Militar de Emergencias (UME) brindó apoyo logístico esencial hasta completar las identificaciones y notificaciones. El procedimiento priorizó la notificación presencial a las familias antes de incorporar los datos a la estadística pública del CID.

Actualmente, 55 de los fallecidos están a disposición de sus familiares. El protocolo nacional de actuación médico-forense se activó inmediatamente, garantizando la correcta gestión de los cuerpos y la asistencia a los afectados.