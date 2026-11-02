Identificadas 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda en Toledo

El Instituto de Medicina Legal confirma la identidad de los 69 fallecidos en el choque de trenes en Urda. El gobierno acelerará indemnizaciones a las familias de las víctimas.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha concluido definitivamente la identificación forense de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Urda. Esta confirmación oficial cierra una etapa crítica de trabajo intensivo que ha permitido cerrar los ciclos administrativos y emocionales de los familiares afectados, estableciendo el registro definitivo de las bajas por este siniestro de gran magnitud.

Detalles demográficos y nacionalidades de las víctimas

El censo definitivo de fallecidos desvela que el grupo estaba compuesto por 40 hombres y 29 mujeres, todos ellos adultos. La nacionalidad de las víctimas muestra una mayoría española con 54 personas, mientras que el resto corresponde a 15 ciudadanos extranjeros. Esta distribución refleja la diversidad de los viajeros que compartieron el convoy en el momento del impacto fatal.

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Entre la población extranjera se registran casos de diversas nacionalidades que requieren trámites consulares específicos. Las nacionalidades identificadas incluyen una persona argentina, dos australianas, una canadiense, una checa, cuatro estadounidenses, una francesa, dos japonesas, una mexicana, una portuguesa y una tunecina. Cada caso requiere una coordinación internacional precisa para la repatriación o gestión de restos.

Equipo técnico y protocolos forenses aplicados

La identificación se logró mediante la coordinación de más de 60 profesionales que trabajaron ininterrumpidamente desde el pasado miércoles. El equipo estaba formado por médicos forenses de los institutos de Toledo con 12 miembros, Ciudad Real con 4, Cáceres con 2 y Cuenca con 1. Además, dos médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes supervisaron el rigor del proceso.

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La técnica de autopsia fue ejecutada por 8 técnicos especializados procedentes de Toledo con 3, Albacete con 2, Cáceres con 2 y Guadalajara con 1. Para la precisión científica, nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología realizaron las pruebas de ADN post mortem. La Guardia Civil aportó 27 agentes del Servicio de Criminalística para las identificaciones por huella dactilar y análisis de ADN familiar.

Apoyo psicológico y logístico a las familias

La gestión humana de la tragedia incluyó un fuerte apoyo emocional para los parientes de las víctimas. Tres psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y otra del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal atendieron directamente a los familiares. Este servicio de apoyo fue fundamental para gestionar el duelo y las notificaciones oficiales del fallecimiento.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) prestó un apoyo logístico esencial durante toda la operación. La UME proporcionó las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación. Su intervención permitió que el Instituto de Medicina Legal de Toledo y Ciudad Real se centrara exclusivamente en el trabajo técnico y médico.

Notificaciones, repatriación y ayudas gubernamentales

Todas las familias han sido ya notificadas de la muerte de sus seres queridos, cumpliendo con el protocolo de comunicación oficial. En la actualidad, 55 de las familias han podido disponer de los restos mortales de sus parientes fallecidos. Este avance en la entrega de restos permite a los familiares iniciar los rituales funerarios y los trámites sucesorios pendientes.

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El Gobierno ha anticipado la entrega de indemnizaciones y doblará las ayudas obligatorias a las víctimas del accidente de Urda. Esta medida económica busca aliviar la carga financiera inmediata de las familias afectadas. La actuación estatal se completa con el Centro Integrado de Datos (CID) que coordinó la respuesta médico-forense y policial científica.