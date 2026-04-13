IDC Ventures se transforma en A.Gain y lanza fondo de 150 millones de dólares enfocado en deporte y tecnología

IDC Ventures, el brazo inversor de IDC Network, evoluciona a A.Gain con un nuevo fondo de capital privado de 150 millones de dólares, centrado en tecnología, deporte y entretenimiento, principalmente en Europa y con foco en el fútbol.

IDC Ventures, la rama de inversión del grupo IDC Network, inicia una nueva fase de expansión con un alcance más amplio, abriéndose al capital privado y no solo al capital riesgo, adoptando el nombre de A.Gain . Para impulsar esta nueva etapa, la gestora ha lanzado un fondo de capital privado por valor de 150 millones de dólares (aproximadamente 130 millones de euros), enfocado en los sectores de Tecnología , Deporte y Entretenimiento (Sports & Entertainment), y liderado por Richard Lee. Este fondo tiene como objetivo estratégico construir una cartera de inversiones centrada principalmente en Europa, con especial énfasis en España y Reino Unido , y con una presencia selectiva en América Latina.

La estrategia de A.Gain se enfoca particularmente en el fútbol, planeando invertir en clubes de fútbol de alto nivel tanto en Europa como en América, concretamente en Latinoamerica. El enfoque de inversión de A.Gain se caracteriza por una combinación estratégica: participaciones minoritarias en clubes de élite del deporte rey, complementadas con inversiones en activos transformadores dentro del ámbito deportivo, y con una visión a largo plazo para expandirse hacia plataformas tecnológicas y otras iniciativas vinculadas al ecosistema deportivo. La empresa destaca que esta categoría de inversión está atrayendo un creciente interés y capital institucional, consolidándose como una de las grandes oportunidades dentro de la economía de las experiencias, particularmente en el ámbito del deporte y el entretenimiento.

IDC Network, el holding matriz fundado en 1995, que mantendrá su denominación actual, cuenta con una extensa red de más de 350 inversores y una presencia internacional significativa en Europa, Estados Unidos y América Latina. El grupo IDC Network, a través de sus diversas estrategias de inversión, se dedica a identificar y capitalizar oportunidades vinculadas a las transformaciones estructurales que están redefiniendo la economía global. A nivel organizacional, el grupo IDC Network está presidido por Richard Aitkenhead, originario de Guatemala, y A.Gain es dirigido por su hijo, Bobby Aitkenhead. Esta transición marca un momento significativo en la historia de IDC Network, señalando un paso estratégico hacia la diversificación y el crecimiento en el mercado del capital privado. El cambio de nombre a A.Gain y la creación de un nuevo fondo son pasos clave para adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado y capitalizar las oportunidades emergentes en el sector del deporte y el entretenimiento. La iniciativa representa una apuesta audaz para consolidar la posición de IDC Network como un actor relevante en el panorama de la inversión, al tiempo que se explora un espectro más amplio de oportunidades de inversión.

En este contexto, IDC Network celebrará su encuentro anual los próximos 15 y 16 de abril en Madrid. Este evento reunirá a inversores, fundadores y operadores de su red global, marcando la primera vez que el encuentro se traslada de Miami a Europa. El evento estará centrado en analizar las oportunidades de inversión y las tendencias emergentes que están redefiniendo los mercados financieros y económicos. Se espera que este encuentro facilite el intercambio de conocimientos y la generación de nuevas oportunidades de negocio, reforzando la red de contactos de IDC Network y posicionando a A.Gain en el centro de las discusiones sobre inversión y innovación. La elección de Madrid como sede del evento refleja la importancia estratégica de Europa para los planes de expansión de A.Gain y la creciente relevancia del continente en el panorama de la inversión global. La iniciativa de A.Gain subraya un compromiso firme con la innovación y la adaptación a las nuevas tendencias del mercado, consolidando a IDC Network como un líder en la inversión estratégica y de crecimiento. La creación del fondo de 150 millones de dólares representa una inversión significativa que impulsará el crecimiento y la expansión de la firma, con el objetivo de lograr una rentabilidad atractiva para los inversores. La decisión de enfocar la inversión en deportes, tecnología y entretenimiento refleja la determinación de IDC Network de posicionarse en sectores que presentan un alto potencial de crecimiento.





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