ICE separa a menor en San Diego por falta de tutela legal acreditada

El Distrito Escolar de San Diego exige respuestas tras que ICE reteniera a un niño de ocho años bajo custodia federal, separándolo de su tío cuidador en City Heights.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) retuvo a un menor de ocho años en la ciudad de San Diego, California, después de que acudiera a una cita migratoria acompañado de su tío, lo que ha generado una crisis familiar y una fuerte disputa administrativa entre agencias federales y el distrito escolar local. La decisión de separar al niño de su único familiar responsable durante la última semana ha provocado una reacción inmediata por parte de las autoridades educativas, que ahora exigen explicaciones formales al Gobierno federal sobre el manejo del caso y la protección de sus derechos.

Mecanismo de retención y fallo administrativo

El niño, quien era alumno de tercer grado en la escuela primaria Fay situada en el barrio de City Heights, se encontraba bajo el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta que dicha medida migratoria fue revocada debido a los cambios regulatorios introducidos por la Administración Trump. Según detalla el informe, el ICE emitió una citación oficial dirigida directamente al menor para que participara en una revisión migratoria la semana pasada, requiriendo su presencia física para evaluar su estatus legal en el país.

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Al llegar a la instalación para cumplir con este requerimiento legal, los agentes federales evaluaron la situación familiar del niño y determinaron que su tío, con quien vivía desde la deportación del padre del menor ocurrida el año pasado, no logró acreditar legalmente su condición de tutor ante la ley federal. Como resultado, la agencia clasificó al niño como un menor migrante no acompañado y lo trasladó inmediatamente a una instalación de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), invocando una ley de 2008 diseñada específicamente para proteger a menores migrantes contra la trata de personas y la explotación.

Posturas enfrentadas y defensa de la tutela

La agencia federal ha defendido su actuación alegando estrictamente que el tío no pudo presentar la documentación legal necesaria para acreditar la tutela, por lo que los agentes decidieron tomar la medida de seguridad y protección del pequeño bajo la normativa vigente. Esta justificación oficial contrasta frontalmente con la información que poseen las instituciones educativas locales, donde los responsables del distrito escolar han señalado que el tío figuraba de manera oficial en los registros del centro como cuidador autorizado, lo que sugiere una falta de coordinación previa entre las entidades.

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Ante esta situación, el Distrito Escolar de San Diego redactó una carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en la que denunciaba con dureza que el incidente dejó al niño de ocho años sin el apoyo de su familia, su comunidad y su escuela. Las autoridades escolares han argumentado que la separación abrupta genera consecuencias emocionales y educativas devastadoras para un estudiante vulnerable, interrumpiendo su desarrollo académico y estabilidad psicológica en un momento crítico de su formación escolar.

Impacto inmediato y futuro de la reunificación

Las autoridades escolares y diversas organizaciones de defensa de los migrantes han unido sus voces para reclamar la reunificación familiar inmediata del menor, advirtiendo que la separación forzada no solo afecta al niño sino que debilita los lazos comunitarios esenciales para su integración. El menor permanece actualmente bajo custodia federal mientras se tramita el proceso legal para su posible reunificación familiar, un procedimiento que aún no tiene una fecha de resolución clara.

Por el momento, no ha trascendido ningún calendario específico sobre cuándo podrá volver con su tío o con cualquier otro allegado, lo que mantiene a la familia en un estado de incertidumbre prolongada. Mientras se aguardan las respuestas del Gobierno federal y las gestiones legales correspondientes, el caso se ha convertido en un punto focal de tensión entre las políticas migratorias federales y la responsabilidad local de garantizar el bienestar integral de los menores en las zonas fronterizas.