Agentes de ICE arrestaron a Ricardo Larrondo Mendoza y Sofia Hernandez en el aeropuerto de Seattle, causando tensión y retrasos durante el Día de Acción de Gracias.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas arrestaron el sábado a Ricardo Larrondo Mendoza y Sofia Hernandez en la pasarela de embarque del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. La operación, realizada mientras los pasajeros abordaban el vuelo 1306 de Alaska Airlines hacia Los Ángeles, generó una escena descrita como angustiosa y provocó un retraso significativo en la salida programada para las 8:10 a.m.

Operativo y Arrestos en la Pasarela

El organismo federal confirmó que el operativo se centró en Ricardo Larrondo Mendoza, un inmigrante mexicano que permaneció en Estados Unidos más allá del plazo autorizado por su visa, violando las leyes nacionales. Durante el enfrentamiento, agentes vestidos con chaquetas sin distintivos y pantalones color caqui se enfrentaron a la resistencia de Sofia Hernandez Mejia, quien según ICE lanzó café caliente a los oficiales.

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Hernandez Mejia, también inmigrante mexicana indocumentada, permaneció en el país fuera de los términos de su visa y podría enfrentar cargos por agredir a un agente federal. Los vídeos del incidente mostraban a los agentes arrastrando a al menos una persona por el suelo, mientras una mujer gritaba que llevaban a su hija a pesar de que esta contaba con permiso de trabajo vigente.

Reacción de Alaska Airlines y el Puerto

Alaska Airlines declaró que los agentes no avisaron con antelación sobre el operativo, el cual tuvo lugar durante el fin de semana de mayor afluencia de viajeros previo al Día de Acción de Gracias. La aerolínea expresó su preocupación por la intervención policial durante el embarque y reconoció el impacto emocional negativo para los empleados y pasajeros afectados.

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La compañía enfatizó su compromiso de tratar a cada pasajero con dignidad y respeto, añadiendo que estaba trabajando con el Puerto de Seattle para determinar si se siguieron los protocolos establecidos. El Puerto de Seattle indicó que las autoridades locales se comunicarían con funcionarios federales para comprender mejor lo sucedido y la naturaleza de la intervención.

Crítica Política y Protestas Sindicales

El gobernador demócrata de Washington, Bob Ferguson, calificó las tácticas de ICE como profundamente contrarias a los valores estadounidenses y pidió la abolición del organismo. Ferguson declaró que el video era horrible y escalofriante, destacando que el organismo no puede ser reformado y necesita ser reemplazado por un sistema efectivo, ético y humano.

Ferguson anunció una investigación sobre cómo los agentes accedieron a la pasarela de embarque, alegando que infringieron una ley estatal firmada en marzo que restringe el uso de prendas para cubrirse el rostro por parte de los agentes del orden. Este incidente se produce en un contexto de tensión previa, tras la suspensión nacional de vuelos por problemas de comunicaciones.

Impacto Laboral en el Aeropuerto

April Sims, presidenta del Consejo Laboral del Estado de Washington, AFL-CIO, representando a más de 600.000 trabajadores, señaló que la intervención alteró los viajes durante un período de alta actividad. Los miembros de sindicatos a bordo del vuelo 1306 sufrieron la interrupción de sus planes de viaje debido a la confrontación en la terminal.

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Sims afirmó que los trabajadores aeroportuarios ya experimentan un estrés extraordinario y que los pasajeros estaban ansiosos tras la reciente crisis de comunicaciones. En lugar de restablecer la calma y la confianza, los agentes federales generaron más miedo y caos, intensificando la preocupación por la seguridad y el bienestar en los terminales aéreos del estado.