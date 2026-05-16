ICE: Detenciones y deportaciones, pero otroaspecto de la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump pasa en gran mayoría desapercibido.

CNN — Los detenciones y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) suelen acaparar la mayor atención. Sin embargo, otro aspecto de la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump pasa en gran mayoría desapercibido. El enfoque de la agencia en la inmigración legal genera intensas discusiones en Washington sobre el financiamiento y las prioridades migratorias. "Han recortado la inmigración legal para las familias. Han recortado la inmigración legal para los empleadores… Básicamente, no hay una sola categoría que no hayan intentado reducir o limitar", dice David Bier, del libertario Instituto Cato. Las medidas de ICE han generado titulares frecuentemente desde el regreso de Donald Trump al poder.

CNN — Las detenciones y deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE , por sus siglas en inglés) suelen acaparar la mayor atención.

Pero otro aspecto de la ofensiva migratoria del Gobierno de Trump pasa en gran mayoría desapercibido.

"Han recortado la inmigración legal para las familias. Han recortado la inmigración legal para los empleadores… Básicamente, no hay una sola categoría que no hayan intentado reducir o limitar", dice David Bier, del libertario Instituto Cato, quien sostiene que esto representa un "cambio radical" y una historia insuficientemente cubierta.

En lo que los funcionarios han descrito como la mayor campaña de deportaciones masivas de la historia, los agentes federales desplegados en ciudades de todo el país se volvieron una presencia habitual —y controvertida— durante el último año, mientras las tácticas agresivas de arresto de las autoridades migratorias alimentaban intensos debates en Washington sobre el financiamiento de las agencias. David Venturella se presenta ante una comisión de planificación urbana en McFarland, California, en febrero de 2020.

Artículo relacionado David Venturella asumirá como director interino de ICE Las medidas de ICE han generado titulares frecuentes desde el regreso de Donald Trump al poder, más recientemente esta semana, con el anuncio de que un nuevo director interino pronto asumirá el liderazgo de la agencia. Sin embargo, Bier asegura que existe otra historia sobre la inmigración en Estados Unidos que es más difícil de contar, aunque no menos importante.

"No se ve todo lo que ocurre antes de que esa persona termine esposada", afirma





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